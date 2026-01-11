Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Витория (Гимараеш)
  3. Палачът на Левски от Лига Европа загуби финал в родината си

Палачът на Левски от Лига Европа загуби финал в родината си

  • 11 яну 2026 | 04:01
  • 175
  • 0
Палачът на Левски от Лига Европа загуби финал в родината си

Отборът на Брага, който през изминалото лято отстрани родния Левски от Лига Европа, загуби финала в турнира за Купата на Лигата в Португалия. Играчите от северозападната част на страната на Иберийския полуостров отстъпиха с 1:2 от тима на Витория (Гимараеш) в заключителния двубой вчера вечерта.

Брага можеше да има съвсем различна съдба, тъй като Марио Доргелес откри резултата в 17-ата минута, но след почивката символичните гости се саботираха сами. В 54-ата минута в игра за Витория влезе Саму, а само няколко минути по-късно бе отсъдена дузпа, която той реализира и изравни резултата в 59-ата минута.

Развръзката дойде малко преди края на редовното време. Двубоят отиваше към продължения, но отново същият Саму подаде към Алиун Ндойе в 83-тата минута и последният осъществи пълен обрат в полза на състава от Гимараеш.

В добавеното време на срещата обаче имаше време за още екшън и в 7-ата минута на продължението Жоао Мендеш си изкара втори жълт картон и Витория остана с човек по-малко. Това нарушение доведе до нова дузпа в мача, която бе в полза на Брага този път, но Родриго Саласар се провали от бялата точка и не успя да прати срещата в нов етап.

Покрай суматохата около 11-метровия наказателен удар имаше време и за още драма, като бе показан директен червен картон и за Нелсон Оливейра от Витория, който бе на резервната скамейка към този момент.

Въпреки че момчетата от Гимараеш доиграха останалите около десетина минути в намален състав, те задържаха предимството си и ликуваха с Купата на Лигата.

Брага от своя страна пропусна да вдигне трофея отново след 2024 г., след като отстрани на 1/2-финалите настоящия носител Бенфика.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ето какво се случи в ФА Къп днес

Ето какво се случи в ФА Къп днес

  • 11 яну 2026 | 00:15
  • 11982
  • 4
Валенсия остана в "опасната зона" след равен с Елче

Валенсия остана в "опасната зона" след равен с Елче

  • 11 яну 2026 | 00:10
  • 553
  • 1
Разгромна победа за Челси в дебюта на Росиниър

Разгромна победа за Челси в дебюта на Росиниър

  • 10 яну 2026 | 23:59
  • 7223
  • 11
Аталанта продължи възхода си и удари Торино за трета поредна победа

Аталанта продължи възхода си и удари Торино за трета поредна победа

  • 10 яну 2026 | 23:52
  • 1463
  • 1
Волева игра класира Салах и Египет на полуфинал след здрав сблъсък с Кот Д'Ивоар

Волева игра класира Салах и Египет на полуфинал след здрав сблъсък с Кот Д'Ивоар

  • 10 яну 2026 | 22:56
  • 5307
  • 1
Лидерът в Лига 1 измести мача си в Купата на Франция с един ден

Лидерът в Лига 1 измести мача си в Купата на Франция с един ден

  • 10 яну 2026 | 22:45
  • 894
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 се държа достойно, но отстъпи срещу Гьозтепе

ЦСКА 1948 се държа достойно, но отстъпи срещу Гьозтепе

  • 10 яну 2026 | 17:55
  • 40264
  • 103
ЦСКА вдига билетен център до "Армията"

ЦСКА вдига билетен център до "Армията"

  • 10 яну 2026 | 16:39
  • 25708
  • 106
Национал отива в Серия "А" срещу 5 млн. евро

Национал отива в Серия "А" срещу 5 млн. евро

  • 10 яну 2026 | 15:36
  • 35904
  • 15
Ман Сити унижи Екзитър, Семеньо дебютира с гол и асистенция

Ман Сити унижи Екзитър, Семеньо дебютира с гол и асистенция

  • 10 яну 2026 | 18:56
  • 24233
  • 44
Разгромна победа за Челси в дебюта на Росиниър

Разгромна победа за Челси в дебюта на Росиниър

  • 10 яну 2026 | 23:59
  • 7223
  • 11
Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

  • 10 яну 2026 | 12:25
  • 18708
  • 11