Палачът на Левски от Лига Европа загуби финал в родината си

Отборът на Брага, който през изминалото лято отстрани родния Левски от Лига Европа, загуби финала в турнира за Купата на Лигата в Португалия. Играчите от северозападната част на страната на Иберийския полуостров отстъпиха с 1:2 от тима на Витория (Гимараеш) в заключителния двубой вчера вечерта.

VITÓRIA, OBRIGADO POR ME FAZERES SONHAR. ESTA É NOSSA! pic.twitter.com/7nrcswzW2U — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) January 10, 2026

Брага можеше да има съвсем различна съдба, тъй като Марио Доргелес откри резултата в 17-ата минута, но след почивката символичните гости се саботираха сами. В 54-ата минута в игра за Витория влезе Саму, а само няколко минути по-късно бе отсъдена дузпа, която той реализира и изравни резултата в 59-ата минута.

Развръзката дойде малко преди края на редовното време. Двубоят отиваше към продължения, но отново същият Саму подаде към Алиун Ндойе в 83-тата минута и последният осъществи пълен обрат в полза на състава от Гимараеш.

В добавеното време на срещата обаче имаше време за още екшън и в 7-ата минута на продължението Жоао Мендеш си изкара втори жълт картон и Витория остана с човек по-малко. Това нарушение доведе до нова дузпа в мача, която бе в полза на Брага този път, но Родриго Саласар се провали от бялата точка и не успя да прати срещата в нов етап.

Покрай суматохата около 11-метровия наказателен удар имаше време и за още драма, като бе показан директен червен картон и за Нелсон Оливейра от Витория, който бе на резервната скамейка към този момент.

Въпреки че момчетата от Гимараеш доиграха останалите около десетина минути в намален състав, те задържаха предимството си и ликуваха с Купата на Лигата.

Os melhores do mundo! 🖤🤍 https://t.co/MbZz5jV0sh — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) January 10, 2026

Брага от своя страна пропусна да вдигне трофея отново след 2024 г., след като отстрани на 1/2-финалите настоящия носител Бенфика.

UM SONHO! O NOSSO DESTINO! Somos VENCEDORES da Taça da Liga! 🏆#UnidosPeloVitória • #VSCSCB pic.twitter.com/GKgWizG8po — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) January 10, 2026