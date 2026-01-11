Популярни
Магдалена Егер пропуска Олимпиадата заради операция

  • 11 яну 2026 | 01:25
Магдалена Егер ще пропусне Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо, след като претърпя операция в коляното. 24-годишната австрийка скъса кръсти връзки след падане по време на спускане от Световната купа в Заухензее.

Егер, втората най-високо класирана австрийка в спускането, бе изведена от пистата с хеликоптер и бе моментално хоспитализирана. От местната федерация обявиха, че ядрено-магнитният резонанс е показал скъсване на връзки и травма в менискуса на дясното коляно.

Операцията на Егер, която записа първи подиум в кариерата си през миналия месец в Занкт Моритц, е била проведена в Инсбрук.

"От това наистина боли, защото резултатите и представянето на Магдалена бяха много добри. Особено неприятно е, когато знаем какво предстои през месец февруари", заяви треньорът на женския отбор Роланд Асингер, цитиран от агенция Ройтерс.

