  Нова победа и кошмарът на Жирона вече е минало

Нова победа и кошмарът на Жирона вече е минало

  • 10 яну 2026 | 21:37
  • 595
  • 0
Нова победа и кошмарът на Жирона вече е минало

За първи път от началото на сезона отборът на Жирона може да си отдъхне. След 1:0 над Осасуна на свой терен каталунците постигнаха трета победа в последните четири кръга и вече са чак 12-ти. Това е най-високото им класиране през сезона досега. Дълго време тимът беше дори последен, но сега вече е извън зоната на изпадащите след 19 изиграни срещи

Владислав Ванат реализира единствения гол минути преди почивката.

После - в 63-тата минута - украинецът още веднъж реализира, но това попадение не беше зачетено заради засада.

Малко преди това пък Рубен Гарсия беше ударил греда за Осасуна.

Поражението е десето за отбора от Памплона и той даже е зад Жирона вече.

Страдащият в Премиър лийг Бърнли не срещна проблеми срещу един от високо летящите отбори в Чемпиъншип

Страдащият в Премиър лийг Бърнли не срещна проблеми срещу един от високо летящите отбори в Чемпиъншип

  • 10 яну 2026 | 19:30
  • 1110
  • 0
Ето какво се случи в ФА Къп до този момент

Ето какво се случи в ФА Къп до този момент

  • 10 яну 2026 | 21:50
  • 8681
  • 3
Виляреал показа кой командва, когато Барселона и Реал ги няма

Виляреал показа кой командва, когато Барселона и Реал ги няма

  • 10 яну 2026 | 19:18
  • 1487
  • 0
Фулъм обърна Мидълзбро, Хари Уилсън отново блести

Фулъм обърна Мидълзбро, Хари Уилсън отново блести

  • 10 яну 2026 | 19:16
  • 1112
  • 0
Хайденхай и Кьолн разделиха точките в атрактивен сблъсък, който може да им струва много

Хайденхай и Кьолн разделиха точките в атрактивен сблъсък, който може да им струва много

  • 10 яну 2026 | 19:16
  • 824
  • 0
Брентфорд пренесе добрата си форма и в турнира за ФА Къп, въпреки че Игор Тиаго получи почивка

Брентфорд пренесе добрата си форма и в турнира за ФА Къп, въпреки че Игор Тиаго получи почивка

  • 10 яну 2026 | 19:15
  • 1143
  • 0
ЦСКА 1948 се държа достойно, но отстъпи срещу Гьозтепе

ЦСКА 1948 се държа достойно, но отстъпи срещу Гьозтепе

  • 10 яну 2026 | 17:55
  • 34624
  • 56
ЦСКА вдига билетен център до "Армията"

ЦСКА вдига билетен център до "Армията"

  • 10 яну 2026 | 16:39
  • 21219
  • 83
Национал отива в Серия "А" срещу 5 млн. евро

Национал отива в Серия "А" срещу 5 млн. евро

  • 10 яну 2026 | 15:36
  • 30285
  • 14
Ман Сити унижи Екзитър, Семеньо дебютира с гол и асистенция

Ман Сити унижи Екзитър, Семеньо дебютира с гол и асистенция

  • 10 яну 2026 | 18:56
  • 17710
  • 37
Чарлтън 0:0 Челси, срещата е прекъсната

Чарлтън 0:0 Челси, срещата е прекъсната

  • 10 яну 2026 | 22:00
  • 1400
  • 1
Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

  • 10 яну 2026 | 12:25
  • 15916
  • 11