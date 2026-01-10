Нова победа и кошмарът на Жирона вече е минало

За първи път от началото на сезона отборът на Жирона може да си отдъхне. След 1:0 над Осасуна на свой терен каталунците постигнаха трета победа в последните четири кръга и вече са чак 12-ти. Това е най-високото им класиране през сезона досега. Дълго време тимът беше дори последен, но сега вече е извън зоната на изпадащите след 19 изиграни срещи

Владислав Ванат реализира единствения гол минути преди почивката.

После - в 63-тата минута - украинецът още веднъж реализира, но това попадение не беше зачетено заради засада.

Малко преди това пък Рубен Гарсия беше ударил греда за Осасуна.

Поражението е десето за отбора от Памплона и той даже е зад Жирона вече.