Два медала за България от международния турнир по фигурно пързаляне „София Трофи“

  • 10 яну 2026 | 20:02
Българските състезатели спечелиха сребърен и бронзов медал от международния турнир по фигурно пързаляне „София Трофи“, който се провежда в Зимния дворец в столицата.

Състезанието е част от серията European Criterium. Организатор на надпреварата е кънки-клуб "Денкова-Стависки" с подкрепата на Българска федерация по кънки.

При мъжете Александър Златков се нареди трети. Националът, който ще представя страната на Европейското първенство в Шефилд, събра сбор от 183.78 точки.

Филип Каймакчиев е пети със 146.16 точки, а Лари Луполоувър - шести със 135.25.

Златното отличие завоюва Кори Чирчели (Италия) с 220.99 точки, който беше първи и в кратката и във волната програма.

При юношите отлично представяне направи Деян Михайлов, който взе сребро със 168.25 точки. Той беше пети след първото изпълнение, но получи втора оценка за волната програма и стигна до медала.  Йоанис Апостолу е на седма позиция със 142.60, 11-и е Росен Пеев, а 12-и Калоян Налбантов. Шампион е Арън Йорке (Великобритания) със сбор 182.40.

Българката получи за изпълнението си 50.50 точки (26.56 за технически елементи и 23.94 за компоненти на програмата).

При девойките участваха общо 32 фигуристки, а първа е Оливия Ленгелова (Словакия) със 169.59 точки, която беше трета след кратката програма. Сестра й Алиса Ленгелова остана втора със 165.05.

От българките Криста Георгиева се класира на пето място със 143.37, а Лиа Любенова е шеста със 140.80.

Милена Велчева завърши 14-а, Цветелина Панова 20-а, Мария Илиева 22-а, 24-а Катерина Алексова, 25-а Киара Христова, 26-а Анастасия Филина, 27-а Неда Василева, 28-а Ивайла Владимирова, 30-а Александра Венева и 32-а Ема Русева.

При жените Кристина Григорова зае шесто място със 126.18 точки, а шампионка стана Барбора Вранкова (Чехия) със 168.44.

Най-добрата българска състезателка Александра Фейгин пропусна надпреварата.

В турнира тази година участваха над 330 фигуристи.

