  Фенербахче
  2. Фенербахче
  Фенербахче наруши доминацията на Галатасарай в Турция

Фенербахче наруши доминацията на Галатасарай в Турция

  • 10 яну 2026 | 19:58
  • 2551
  • 1
Фенербахче наруши доминацията на Галатасарай в Турция

Фенербахче триумфира със Суперкупата на Турция след победа с 2:0 над Галатасарай във финалната среща, играна на олимпийския стадион в Истанбул. Матео Гендузи, който само часове по-рано беше привлечен от Лацио, вкара още в дебюта си. Халфът беше точен за 1:0 с далечен удар в 28-ата минута. Три минути след почивката защитникът Джейдън Остерволде след центриране на Марко Асенсио от корнер.

Това е десета суперкупа на Фенербахче в историята, докато Галатасарай има рекордните 17. Съжалението за “Джим Бом” е голямо, защото през миналия сезон те вдигнаха и титлата, и купата, докато “фенерите” завършиха втори в шампионата. Турнирът за Суперкупата обаче се провежда по схема като на тази на Испания, което позволи на “жълто-сините” да стигнат дотук.

В полуфиналите преди дни отборът на Окан Бурук разби Трабзонспор с 4:1, а Фенербахче стази Самсунспор с 2:0.

За Фенербахче сегашният трофей е едва втори изобщо от сезон 2013/14 насам. Оттогава насам Галатасарай се наложи като клуб №1 в турския футбол с шест титли, пет купи и четири суперкупи, докато “фенерите” останаха далеч от това ниво.

