Хебър обяви шест нови попълнения

Хебър официално приветства шест нови попълнения. Това са Емил Мартинов, Мартин Михайлов, Тодор Чаворски, Илиян Костов, Иван Аврамов и Адриан Виденов. Преди дни старши треньорът Николай Митов разкри някои от новите футболисти, но сега клубът ги посрещна официално.

Ники Митов разкри някои от новите попълнения на Хебър

Ето какво пишат от Хебър:

ДОБРЕ ДОШЛИ В ХЕБЪР!

ФК Хебър приветства с „Добре дошли“ поредните нови попълнения от зимната селекция на мъжкия представителен тим!

Емил Мартинов – полузащитник, идва от Ботев Пд

Мартин Михайлов – защитник, идва от Монтана

Тодор Чаворски – нападател, идва от Черноморец Бс

Илиян Костов – защитник, идва от Пирин Бл

Иван Аврамов – полузащитник, идва от Локо ГО

Адриан Виденов – защитник, идва от Вихрен Сандански

Пожелаваме им здраве, силни мачове и много успехи със зелено-бялата фланелка!

Заедно сме по-силни – битката продължава и Хебър гледа само напред!