Георги Павлов: Мечтата ми е атлетиката да си има дом в София

Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов има една голяма мечта за своя мандат начело - леката атлетика да си има дом в София. Това обяви самият той на пресконференция преди международния турнир “Академик”, който се провежда в момента в столичната зала “Фестивална”.

“Една от големите ми мечти в този мандат е да намерим един терен, където да си построим база за лека атлетика, защото стадион “Академик” е много голяма хапка - дори да ни го дадат, трудно ще се намерят пари да се направи. Това е нещо огромно. По-скоро гледам да си намерим един терен, където да имаме и закрита писта, за да си тренираме. Тип “Белград”, не Арена, а писта за тренировки. Там да са ни офисите, атлетиката да си има дом в София”, каза Павлов.

БФЛА обяви първото си партньорство за 2026 г.

Той коментира и Извънредното общо събрание на атлетиката, на което той беше избран за президент през ноември месец. Тогава кандидатурата на Ивет Лалова-Колио за място в Управителния съвет беше отхвърлена от клубовете, а вследствие на това Тереза Маринова и Иван Колев оттеглиха своите кандидатури.

“Всичко, което беше в миналата година, се надявам да си е останало в миналата година. За мен още на следващия ден след Общото събрание всичко беше забравено. Започваме да работим. Чул съм се и с Ивет, чул съм се и с Тереза. Ивет даже преди три дни присъства като член на комисиите. Дай Боже, другата седмица ще го обявим, беше единодушно избрана от атлетите за председател на комисията на атлетите. Тя ще остане председател на атлетическата комисия. В супер нормални разговори съм с Ивет, тя знае, че аз не съм страна по въпроса. С Тереза също се чух многократно. Ние с нея сме приятели от дълги години, надявам се, че си оставаме такива. И двете, и не само те, са дали много на атлетиката и тепърва ще дават още много. Ивет като председател на комисията на атлетите - дай Боже с 5-годишен мандат да бъде утвърдена. А Тереза като треньор, като деятел, като човек, който винаги е работил за атлетиката.



Цялата пресконференция на Георги Павлов и Анатоли Илиев с първото партньорство на БФЛА за 2026 г. може да намерите във видеото.