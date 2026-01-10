БФЛА обяви първото си партньорство за 2026 г.

Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов обяви първото партньорство на централата за 2026 година. Това се случи на пресконференция преди началото на международния атлетически турнир “Академик”, който в момента се провежда в столичната зала “Фестивална”.

Павлов и Анатоли Илиев обявиха пред медиите партньорството между БФЛА и “Спорт за свободното време”.

“Ние имаме дългогодишно партньорство с БФЛА, но с г-н Павлов решихме да го обявим. През годините всичко, което е трябвало, се е случвало, но оставаха някои неща, които не бяха казвани.

Маратоните във Варна, София, Стара Загора и Бургас правят всичко възможно бяганията да имат принос за популяризирането на атлетиката и привличането на все повече и повече участници. Участниците се увеличават, а от там и постиженията. Всичките маршрути са ратифицирани и съобразени с изискванията на Световната атлетика.

Тези маратони, освен че са част от календара на федерацията, могат да бъдат в помощ. Всичките разходи ще са за сметка на асоциацията или на маратоните”, сподели Илиев от “Спорт в свободното време”.

“Много се радвам, че първата пресконференция и откакто аз съм избран за президент, е по един хубав повод. Да обявим едно старо-ново партньорство, но оформено с договор. Това е хубаво нещо.

Всички познават Анатоли Илиев. Договорът за партньорство е между федерацията и неговата асоциания - ще ни дават 30 000 лева. Освен тази сума около 15 000 лева ще бъдат дадени за българските съдии по лека атлетика, които ще бъдат облечени от неговата асоциация. Всички тези маратони ще бъдат една възможност БФЛА да организира и националните шампионати, което е един голям плюс за федерацията и ще ни спести много пари. Да станем разпознаваем бранд, което ще ни доведе нови спонсори.

На първо време договорът е за 2026 г.”, допълни Павлов от своя страна.

Снимки: Борислав Цветанов