Ясни са съперниците на Бенковски в Турция

  • 10 яну 2026 | 17:06
  • 389
  • 0
Преди няколко дни, Бенковски (Исперих) започва подготовка за пролетния полусезон на Североизточната Трета лига. Отборът ще тренира на местната база до средата на месеца, а на 17 януари отпътува за кратък лагер в Турция. Там ще премери сили в приятелски срещу с Ергене Генчлербирлиги и Капаклъспор. На 20 януари потегля обратно за България. Следват още контроли и мач за купата на Аматьорската лига.

Програмата за мачовете:

18 януари в Турция: Ергене Генчлербирлиги – Бенковски (Исперих)

20 януари в Турция: Капаклъспор – Бенковски (Исперих)

31 януари: Бенковски (Исперих)Фратрия II (Варна)

1 февруари: Бенковски (Исперих)Рилци (Добрич)

7 февруари: Бенковски (Исперих)Академик (Свищов)

14 февруари, купа АФЛ: Бенковски (Исперих)Черноморец (Балчик)

