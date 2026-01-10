Популярни
»
  Sportal.bg
  Зимни спортове
  3. Безкомпромисна френска победа в женската щафета в Оберхоф, България не завърши

Безкомпромисна френска победа в женската щафета в Оберхоф, България не завърши

  • 10 яну 2026 | 16:59
  • 425
  • 0
Безкомпромисна френска победа в женската щафета в Оберхоф, България не завърши

Френският квартет в състав Лу Жанмоно, Осеан Мишелон, Жустин Бреза-Буше и Жулия Симон спечели една категорична победа в женската щафета на 4 по 7.5 километра от Световната купа по биатлон в Оберхоф (Германия).

Французойките се справиха най-добре от всички на рубежа, използвайки само 8 допълнителни патрона, за да повалят всичките си 40 мишени. Това се оказа и ключът към победата, тъй като техните най-близки преследвачки въртяха по поне една наказателна обиколка.

На щафетата на Франция спечели с аванс от 53.7 секунди пред норвежкия състав (Марте Кракстад Йохансен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Каролин Кнотен и Марен Киркайде), който завърши с 1+7. Авансът на французойките в началото на последната обиколка беше над 1:10 минути, но очаквано Симон върна темпото, което позволи на Киркайде да ѝ стопи близо 20 секунди.

Последната стрелба се оказа решаваща в битката за второто място, в която главни действащи лица бяха Киркайде и Франциска Пройс (Германия). Представителката на домакините обаче използва цели три допълнителни патрона, докато Киркайде беше безгрешна и това остави германския тим в състав Селина Гротян, Юлия Танхаймер, Янина Хетих-Валц и Пройс на третото място с пасив от 1:28.4 и 1+13 на рубежа.

Четвъртата позиция с 3+9 беше за състава на Финландия (Инка Хамалайнен, Соня Лейнамо, Венла Лехтонен и Суви Минкинен), а петицата с 2+16 оформи квартетът на Швеция (Анна Магнусон, Анна-Карин Хейденберг, Хана Йоберг и Елвира Йоберг). Шведките загубиха изключително много време още на първия пост, когато изглеждаше, че ваксата на Магнусон е обърканата, тъй като нейните писалки се движеше изключително бавни върху снега в Оберхоф.

В днешното състезание участва и българска щафета, която обаче не успя да завърши, след като беше затворена с обиколка след първата стрелба на последния пост. Съставът на България включваше Валентина Димитрова, Лора Христова, Мария Здравкова и абсолютната дебютантка в стартовете за Световната купа, 18-годишната Рая Аджамова. В крайното класиране българките бяха класирани на 17-то място пред щафетите на Канада и Казахстан, които също бяха затворени с обиколка и не стигнаха до финала.

Световната купа по биатлон при дамите продължава утре в 15:30 часа българско време с преследването на 10 километра. За него се класира само една българка - Лора Христова, която ще стартира с пасив от 2:05 спрямо Елвира Йоберг.

