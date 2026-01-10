Популярни
Янков и Замфирови преодоляха квалификациите в Скуол

  • 10 яну 2026 | 14:15
  • 116
  • 0
Радослав Янков, Тервел Замфиров и Малена Замфирова преодоляха квалификациите на паралелния гигантски слалом от Световната купа по сноуборд в швейцарския зимен център Скуол.

Янков, който миналата година на това трасе завърши на пето място, даде първо време в пресявките от 1:25.37 минута в двата манша. Той беше най-бърз по червеното трасе с 42.04 секунди и даде 43.33 по синьото.

Тервел Замфиров също продължава на осминафиналите, след като се нареди осми с 1:26.79 минути.

Санхо Ли (Република Корея) ще бъде съперник на Янков в осминафиналите, а Замфиров ще спори с австриеца Бенямин Карл.

Петър Гергьовски, който вчера спечели паралелния гигантски слалом за Европейската купа по алпийски сноуборд във Фолгария (Италия), остана 29-и с 1:29.72. Александър Кръшняк e 35-и, а Кристиан Георгиев - 55-и.

При жените Малена Замфирова е седма в квалификациите с 1:33.09 минути. На осминафиналите тя ще се изправи срещу Мелани Хохрайтер от Германия.

Най-бърза беше японката Цубаки Мики с 1:30.37 минута.

