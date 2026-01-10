Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Бомбастичен сценарий в НБА, появи се интересен кандидат за Джа Морант

Бомбастичен сценарий в НБА, появи се интересен кандидат за Джа Морант

  • 10 яну 2026 | 14:36
  • 451
  • 0
Бомбастичен сценарий в НБА, появи се интересен кандидат за Джа Морант

Новината, че в Мемфис Гризлис са отворени за предложения за Джа Морант предизвика "земетресение" в НБА, като сценариите за бъдещето на звездата се редуват един след друг. След слуховете, че Милуоки Бъкс обмисля привличането на скандалния пойнт гард, за да го съберат с Янис Адетокунбо, нова публикация от ESPN извежда на преден план Торонто Раптърс.

Звезда в НБА може много скоро да смени отбора
Звезда в НБА може много скоро да смени отбора

Според някои инсайдъри в НБА канадският отбор може да отправи примамливо предложение за придобиването на 26-годишния гард. По-конкретно, потенциалният пакет от компенсации, който Раптърс биха предложили на Гризлис, ще включва Имануел Куикли и Очай Агбаджи, заедно с избор от първи кръг на драфта.

Крам твърди, че подобен ход незабавно би превърнал Раптърс в сериозна сила в Източната конференция. Както посочва той, Морант е рискът, който си струва да поеме отбор, търсещ топ плеймейкър, за да влезе в елита на Изтока.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Везенков №1 на кръга в Евролигата за 17-и път

Везенков №1 на кръга в Евролигата за 17-и път

  • 10 яну 2026 | 13:58
  • 1679
  • 1
Оклахома Сити Тъндър направи страхотен обрат от 21 точки

Оклахома Сити Тъндър направи страхотен обрат от 21 точки

  • 10 яну 2026 | 11:43
  • 821
  • 0
Честит рожден ден на Георги Глушков

Честит рожден ден на Георги Глушков

  • 10 яну 2026 | 11:35
  • 837
  • 2
Кевин Дюрант изпревари легендарния Чембърлейн

Кевин Дюрант изпревари легендарния Чембърлейн

  • 10 яну 2026 | 11:19
  • 1644
  • 0
Тренер, как да стрелям, като не виждам коша от нея!

Тренер, как да стрелям, като не виждам коша от нея!

  • 10 яну 2026 | 08:45
  • 4915
  • 2
Гостите доминираха в днешните мачове в НБА

Гостите доминираха в днешните мачове в НБА

  • 10 яну 2026 | 07:58
  • 3959
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гьозтепе 0:0 ЦСКА 1948, Берна дебютира за "червените"

Гьозтепе 0:0 ЦСКА 1948, Берна дебютира за "червените"

  • 10 яну 2026 | 16:00
  • 2519
  • 2
Национал отива в Серия "А" срещу 5 млн. евро

Национал отива в Серия "А" срещу 5 млн. евро

  • 10 яну 2026 | 15:36
  • 4340
  • 4
Нов трансфер: ЦСКА привлече вратар

Нов трансфер: ЦСКА привлече вратар

  • 10 яну 2026 | 14:08
  • 16458
  • 43
Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

  • 10 яну 2026 | 12:25
  • 8380
  • 9
Ще има ли нови изненади в мачовете за ФА Къп днес, Макълсфийлд шокира Кристъл Палас с втори гол

Ще има ли нови изненади в мачовете за ФА Къп днес, Макълсфийлд шокира Кристъл Палас с втори гол

  • 10 яну 2026 | 13:54
  • 1762
  • 0
Везенков №1 на кръга в Евролигата за 17-и път

Везенков №1 на кръга в Евролигата за 17-и път

  • 10 яну 2026 | 13:58
  • 1679
  • 1