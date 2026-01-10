Бомбастичен сценарий в НБА, появи се интересен кандидат за Джа Морант

Новината, че в Мемфис Гризлис са отворени за предложения за Джа Морант предизвика "земетресение" в НБА, като сценариите за бъдещето на звездата се редуват един след друг. След слуховете, че Милуоки Бъкс обмисля привличането на скандалния пойнт гард, за да го съберат с Янис Адетокунбо, нова публикация от ESPN извежда на преден план Торонто Раптърс.

Звезда в НБА може много скоро да смени отбора

Според някои инсайдъри в НБА канадският отбор може да отправи примамливо предложение за придобиването на 26-годишния гард. По-конкретно, потенциалният пакет от компенсации, който Раптърс биха предложили на Гризлис, ще включва Имануел Куикли и Очай Агбаджи, заедно с избор от първи кръг на драфта.

The Memphis Grizzlies have begun listening to trade proposals involving Ja Morant and are willing to consider moving the two-time All-Star before the February 5 deadline. 😮



More here: https://t.co/l7Xs09EcBV pic.twitter.com/JAABd2ioXM — TalkBasket (@TalkBasket) January 10, 2026

Крам твърди, че подобен ход незабавно би превърнал Раптърс в сериозна сила в Източната конференция. Както посочва той, Морант е рискът, който си струва да поеме отбор, търсещ топ плеймейкър, за да влезе в елита на Изтока.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages