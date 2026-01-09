Звезда в НБА може много скоро да смени отбора

За първи път Мемфис Гризлис сериозно обмисля възможността да се раздели с Джа Морант чрез трансфер, съобщава авторитетният журналист Шамс Чарания.

Търпението на ръководството на Гризлис изглежда се изчерпва, тъй като отборът от Мемфис разглежда сценария за освобождаване на своята голяма звезда. 26-годишният гард многократно е създавал проблеми на клуба с поведението си, въпреки че досега отборът го подкрепяше, налагайки му предимно финансови санкции.

Последният инцидент, който предизвика напрежение, бяха изявленията на Морант след загуба от ЛА Лейкърс, в които той публично изрази недоволството си от треньорския щаб относно времето си за игра.

Въпреки че първоначално Гризлис му наложиха глоба и отрекоха слуховете за трансфер, ситуацията изглежда се е променила. Два месеца по-късно Шамс Чарания разкрива, че клубът, за който Морант играе от 2019 г., вече оставя отворена вратата за потенциална сделка за негова размяна преди края на трансферния прозорец на 5 февруари.

Двукратният участник в Мача на звездите на НБА има средно по 19.0 точки, 7.6 асистенции и 3.2 борби на мач през този сезон, а договорът му с отбора изтича през сезон 2027/2028.

Отново според Чарания интерес към Морант има от страна на повече от един клуб.

Grizzlies entertaining Ja Morant trade offers, sources say - via @ESPN App https://t.co/FBxxPiHdA6 — Shams Charania (@ShamsCharania) January 9, 2026

Снимки: Gettyimages