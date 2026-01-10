Популярни
Банско ще отбележи Световния ден на снега с намаления на 25 януари

  10 яну 2026 | 14:12
  • 130
  • 0
Банско ще отбележи Световния ден на снега с намаления на 25 януари

Ски зона Банско ще отбележи инициативата на Световната федерация по ски за Световен ден на снега (World snow day) на 25 януари. На тази дата цената за еднодневна лифт карта за деца на възраст до 11,99 години ще бъде само 0,60 евро (1,17 лева) с включен ДДС, съобщиха домакините.

"Тази година Световният ден на снега официално се отбелязва на 18.01.2026, но тъй като по това време в Ски зона Банско ще се проведе кръг от Световната купа по сноуборд, от Юлен АД изместваме честването му с една седмица. Банско ви очаква на 25.01.2026. На Бъндеришка поляна са подготвени за малките гости забавни игри, състезания и сладки изживявания!", се казва в изявление на БТА от Юлен АД.

