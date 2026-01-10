Джакомел с драматична победа в преследването, Василев и Тодев с големи прогреси

Томазо Джакомел спечели своята трета поредна победа в Световната купа по биатлон за мъже, след като триумфира по драматичен начин в днешното преследване на 12.5 километра в Оберхоф.

Италианецът допусна по две грешки във всяка една от първите си три стрелби, което го свали до шестото място на над минута зад лидера Мартин Улдал, който водеше с 37.4 секунди пред своя най-близък преследвач. Норвежецът обаче се пропука в последната стрелба, в която регистрира три грешки, което се оказа фатално за неговите шансове да спечели.

Here we go in Oberhof! 🙌



Tommaso Giacomel has hit the track in the Men Pursuit - and he has a very good shot at claiming the yellow bib today 👀



Watch the Oberhof competitions on https://t.co/p8ATzITmbR pic.twitter.com/3Q7SkFxPqt — International Biathlon Union (@biathlonworld) January 10, 2026

В същото време Джакомел беше безгрешен в решителния момента и излезе начело в началото на последната обиколка и успя да задържи първата позиция до финала. Италианецът триумфира с аванс от 4.5 пред Улдал, а тройката с пасив от 8.8 оформи шведът Сабастиан Самуелсон, който подобно на победителя, също направи шест наказателни обиколки.

Take a bow, Tommy!



It's a hattrick for Giacomel, winning three competitions in a row AND claiming the yellow bib 😍



Watch the Oberhof competitions on https://t.co/p8ATzITmbR pic.twitter.com/J9s4WFs3Du — International Biathlon Union (@biathlonworld) January 10, 2026

В днешния старт участваха два българи, които направиха големи прогреси в хода на дистанцията. Стартиралият с №57 Константин Василев стигна до 30-тото място, допускайки три грешки, колкото направи и Благой Тодев, който завърши непосредствено зад него, след като стартира 48-ми.

С днешната си победа Джакомел повежда в генералното класиране за Световната купа с 611 точки, изпреварвайки с 51 пункта норвежеца Йохан-Олав Ботн, който пропуска кръга в Оберхоф. Тройката с актив от 529 точки оформя французинът Ерик Перо, който завърши осмо днес, а най-напред от българите е Владимир Илиев, който заема 49-ото място с 39 точки.

В класирането в дисциплината преследване лидер с 246 пункта отново е Джакомел, който води със 17 точки пред Перо, а тройката с актив от 220 оформя Ботн. И тук най-напред от българите е Илиев, който заема 38-ата позиция с 15 пункта на своята сметка.

Световната купа по биатлон за мъже продължава утре с класическата щафета на 4х7.5 километра, която е предвидена за 12:00 часа българско време.

Снимки: Gettyimages