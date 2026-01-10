Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Джакомел с драматична победа в преследването, Василев и Тодев с големи прогреси

Джакомел с драматична победа в преследването, Василев и Тодев с големи прогреси

  • 10 яну 2026 | 13:57
  • 340
  • 0
Джакомел с драматична победа в преследването, Василев и Тодев с големи прогреси

Томазо Джакомел спечели своята трета поредна победа в Световната купа по биатлон за мъже, след като триумфира по драматичен начин в днешното преследване на 12.5 километра в Оберхоф.

Италианецът допусна по две грешки във всяка една от първите си три стрелби, което го свали до шестото място на над минута зад лидера Мартин Улдал, който водеше с 37.4 секунди пред своя най-близък преследвач. Норвежецът обаче се пропука в последната стрелба, в която регистрира три грешки, което се оказа фатално за неговите шансове да спечели.

В същото време Джакомел беше безгрешен в решителния момента и излезе начело в началото на последната обиколка и успя да задържи първата позиция до финала. Италианецът триумфира с аванс от 4.5 пред Улдал, а тройката с пасив от 8.8 оформи шведът Сабастиан Самуелсон, който подобно на победителя, също направи шест наказателни обиколки.

В днешния старт участваха два българи, които направиха големи прогреси в хода на дистанцията. Стартиралият с №57 Константин Василев стигна до 30-тото място, допускайки три грешки, колкото направи и Благой Тодев, който завърши непосредствено зад него, след като стартира 48-ми.

С днешната си победа Джакомел повежда в генералното класиране за Световната купа с 611 точки, изпреварвайки с 51 пункта норвежеца Йохан-Олав Ботн, който пропуска кръга в Оберхоф. Тройката с актив от 529 точки оформя французинът Ерик Перо, който завърши осмо днес, а най-напред от българите е Владимир Илиев, който заема 49-ото място с 39 точки.

В класирането в дисциплината преследване лидер с 246 пункта отново е Джакомел, който води със 17 точки пред Перо, а тройката с актив от 220 оформя Ботн. И тук най-напред от българите е Илиев, който заема 38-ата позиция с 15 пункта на своята сметка.

Световната купа по биатлон за мъже продължава утре с класическата щафета на 4х7.5 километра, която е предвидена за 12:00 часа българско време.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Зимни спортове

Банско ще отбележи Световния ден на снега с намаления на 25 януари

Банско ще отбележи Световния ден на снега с намаления на 25 януари

  • 10 яну 2026 | 14:12
  • 127
  • 0
Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

  • 10 яну 2026 | 12:25
  • 5122
  • 8
Овечкин отново бележи при разгром за Кепитълс

Овечкин отново бележи при разгром за Кепитълс

  • 10 яну 2026 | 10:18
  • 841
  • 0
Александър Златков трети в кратката програма на "София трофи"

Александър Златков трети в кратката програма на "София трофи"

  • 10 яну 2026 | 10:10
  • 991
  • 0
Александра Фейгин няма да участва на турнира "София Трофи"

Александра Фейгин няма да участва на турнира "София Трофи"

  • 10 яну 2026 | 03:27
  • 1704
  • 0
"Атлети за Украйна" призова Мартен Фуркад да спре кампанията си връщане на руските спортисти

"Атлети за Украйна" призова Мартен Фуркад да спре кампанията си връщане на руските спортисти

  • 9 яну 2026 | 18:18
  • 4082
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Нов трансфер: ЦСКА привлече вратар

Нов трансфер: ЦСКА привлече вратар

  • 10 яну 2026 | 14:08
  • 5917
  • 9
Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

  • 10 яну 2026 | 12:25
  • 5122
  • 8
Ще има ли нови изненади в мачовете за ФА Къп днес, първите сблъсъци започнаха

Ще има ли нови изненади в мачовете за ФА Къп днес, първите сблъсъци започнаха

  • 10 яну 2026 | 13:54
  • 523
  • 0
Първи разговори лице в лице между Солскяер и Манчестър Юнайтед

Първи разговори лице в лице между Солскяер и Манчестър Юнайтед

  • 10 яну 2026 | 08:18
  • 6502
  • 8
Барселона смята да задържи Рашфорд

Барселона смята да задържи Рашфорд

  • 10 яну 2026 | 07:02
  • 8392
  • 12
Везенков №1 на кръга в Евролигата за 17-и път

Везенков №1 на кръга в Евролигата за 17-и път

  • 10 яну 2026 | 13:58
  • 577
  • 1