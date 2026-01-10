Сабаленка е финалистка в Бризбън

Водачката в световната ранглиста при жените Арина Сабаленка се класира за финала на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Бризбън от сериите WTA 500 с награден фонд 1,69 милиона долара.

Защитаваща титлата беларускиня надигра Каролина Мухова (Чехия) с 6:3, 6:4 за 90 минути, за да достигне до спора за трофея за трета поредна година.

Сабаленка показва отлична форма в първия си турнир за годината, след като победи настоящата шампионка от Откритото първенство на Австралия Мадисън Кийс в два сета в предишния кръг. Очакваше се нещата да бъдат по-сложни за нея срещу Мухова, но това не се случи. Поставената под номер 1 в схемата направи по един пробив в двата сета и затвори срещата с четвъртия си мачбол.

Четирикратната шампионка от Големия шлем Сабаленка ще се опита да триумфира в Мелбърн за трети път, когато надпреварата започне на 18 януари.

„Имаше много пропуски в края на втория сет, но съм супер щастлива, че завърших този мач в два сета. Тя е страхотна съперничка и знаех, че ако й дам възможност в последните геймове, тя ще я използва и ще бъде малко по-трудно за игра. Невероятно щастлива съм, че спечелих“, заяви шампионката.

Следващата й опонентка ще бъде Марта Костюк (Украйна), която победи четвъртата поставена Джесика Пегула (САЩ) с 6:0, 6:3. Това беше трета поредна победа на Костюк над тенисистка от топ 10. Тя влезе в мача само с една победа в пет предишни двубоя срещу американката.

