Овечкин отново бележи при разгром за Кепитълс

  • 10 яну 2026 | 10:18
  • 357
  • 0
Овечкин отново бележи при разгром за Кепитълс

Капитанът на Вашингтон Кепитълс Александър Овечкин се разписа при победата на тима на чужд терен срещу Чикаго с 5:1 в среща от редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада.

Антъни Бовилие, Конър МакМайкъл, Итън Франк и Джъстин Сурдиф също вкараха за победителите, докато Оливър Мур беше точен за Чикаго.

Овечкин отбеляза 916-ия си гол в редовния сезон в НХЛ, увеличавайки преднината си в списъка на реализаторите за всички времена. Руснакът увеличи общия си брой попадения, включително в плейофите, до 993 (916 гола в редовния сезон и 77 в плейофите). По този показател той е втори след канадеца Уейн Грецки (1016; 894 + 122).

В 45 двубоя този сезон Овечкин има 19 попадения и 38 точки (19 + 19).

Вашингтон е с актив от 52 точки в Централната дивизия и заема четвърто място. Чикаго е шести с 43 точки от 44 срещи.

Измъчвани от грип за Блекхоукс липсваха няколко титуляри, както и двамата вратари, което доведе до отзоваването на вратаря Дрю Комесо от АХЛ. Той отрази 19 от 24 удара в третата си изява в НХЛ и първия си домакински мач в кариерата, след като допусна три гола от шест удара през първия период.

Марк Шайфел отбеляза два пъти, за да помогне на Уинипег Джетс да прекратят серия от 11 мача без победа с успех с 5:1 срещу гостуващия Лос Анджелис Кингс.

Това беше най-дългата серия без победа за Джетс, откакто се преместиха в Уинипег от Атланта през 2011 година. Преди този мач те не бяха печелили, откакто победиха гостуващия Вашингтон Кепитълс с 5:1 на 13 декември.

Владислав Наместников, Коул Кьопке и Джонатан Тоус също се разписаха, а Виларди и Коул Перфети записаха по две асистенции.

Ник Шмалц се отличи с два гола и асистенция, а Юта удължи победната си серия до три мача след 4:2 срещу Сейнт Луис в Солт Лейк Сити.

Снимки: Imago

