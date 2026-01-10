Швейцария се класира на финала в убийствена жега в Сидни

Белинда Бенчич изведе Швейцария до първия ѝ финал в турнира „Юнайтед Къп“ след героично представяне в изгарящата жега в Сидни срещу Белгия.

След като оцеля в тайбрек на третия сет в откриващия сингъл срещу Елизе Мертенс, Бенчич обедини сили с Якуб Пол и двамата спечелиха третия си решаващ смесен двубой на турнира, побеждавайки Мертенс и Зизу Бергс с 6:3, 0:6, 10-5. Това стана след като се съвзеха от срив във втория сет, в който спечелиха едва 12 точки.

Бенчич, на 28 години и майка на 21-месечната си дъщеря Бела, е спечелила и четирите си мача на сингъл и всичките четири срещи на смесени двойки по време на турнира. В първия сет на съботния мач на смесени двойки Бенчич спечели и двете решаващи точки на свой сервис, след като Мертенс не успя да върне топката в игра.

Пол, който е номер 81 в света на двойки и спечели едва шест мача на ниво ATP през миналата година, се издигна в решителния момент, като показа увереност при мрежата и реализира няколко печеливши удара по правата в ключови моменти.

В неделния финал на „Кен Роузуол Арена“ швейцарците ще се изправят срещу победителя от втората полуфинална среща между защитаващия титлата си отбор на САЩ и двукратния финалист Полша.

Въпреки че бе в основата на похода на отбора към финала с осем победи, Бенчич побърза да похвали останалите в тима, и най-вече своя по-малко познат партньор на смесени двойки – Якуб Пол.

„Той е толкова смел, че е направо невероятно“, каза Бенчич. „Казвам му да атакува – и той наистина го прави. Това е лудост. Отборният дух е невероятен и всичко започва от капитана. Той ме подкрепя през целия ми мач, след това излиза да играе своя собствен, а после се връща да подкрепя двойките. Всичко започва от него, но и енергията от нашата скамейка ни дава такъв заряд за победа.“

Пол добави: „Лесно е да намериш енергия с този отбор. Страхотно е да играя с Белинда. Поклон пред нея – да играе почти три часа и след това да излезе за двойките. И отлична работа от Стан да задържи Зизу възможно най-дълго на корта.“

По-рано Бергс прати полуфинала между Белгия и Швейцария до решаващ мач на смесени двойки след изтощителна победа с 6-3, 6-7(4), 6-3 над Стан Вавринка в бруталната жега от 41 градуса в Сидни.

В първия мач за деня Бенчич запази перфектния си старт за сезона в „Юнайтед Къп“, като надделя драматично над Елизе Мертенс с 6-3, 4-6, 7-6(0) и изведе Швейцария напред с 1-0.

THE UNDEFEATED 🙌



Perfect Bencic & Paul carry Switzerland into the final with a 6-3 0-6 10-5 win over Mertens & Bergs at #UnitedCup pic.twitter.com/FxwKkZwFFL — Tennis TV (@TennisTV) January 10, 2026

След поредните си победи над световния номер 5 Феликс Оже-Алиасим и номер 18 Якуб Меншик, Бергс направи впечатляващ обрат, като при сервис на Вавринка и резултат 4-3 в третия сет спаси 40/0 и стигна до пробив почти от нищото – в мач, в който до този момент имаше едва шест точки за пробив.

Вавринка, 40-годишният трикратен шампион от Големия шлем, започна прощалния си сезон с вдъхновена игра. Но само един пробив в четири мача се оказа решаващ, тъй като той завърши турнира с баланс 1-3 на сингъл.

„Стан игра много добре и днес трябваше да се боря до край“, каза Бергс.

„Беше трудно да контролирам ретурите, сервисът му беше много силен и беше трудно да намеря ритъм. Просто съм щастлив, че намерих решение.“

Бергс трябваше да си партнира с Мертенс на смесени двойки срещу Бенчич и Якуб Пол, които вече спечелиха и трите си мача на смесени двойки тази седмица, два от които решиха изхода на срещите.

Бергс се стремеше да заличи разочарованието от последния си мач за Купа „Дейвис“, когато изпусна седем мачбола срещу италианеца Флавио Коболи в полуфиналите.

26-годишният белгиец спечели 31 мача през миналата година, повече от удвоявайки победите си в кариерата. Той започва сезона като номер 42 в ранглистата на ATP, само три места под най-доброто си класиране.

Вавринка, който играе своя 25-и и последен сезон, стартира „Юнайтед Къп“ с победа в тайбрек на третия сет над Артюр Риндеркнех в Пърт и загуба в тайбрек на третия сет от Коболи. След това отстъпи в два сета на Себастиан Баес на четвъртфиналите в Пърт.

След победата над Мертенс Бенчич подобри баланса си на 7-0 в сингъл и смесени двойки по време на турнира.

Мертенс бе спечелила единствения им предишен мач през 2021 г., но този път Бенчич влезе в срещата в значително по-добра форма с баланс 6-0 от първите три срещи на Швейцария. Докато Мертенс водеше тежки битки срещу Виктория Мбоко и Барбора Крейчикова, Бенчич не бе близо до загуба на сет срещу Леолия Жанжан, Жасмин Паолини и Солана Сиера.

Бенчич бе на два гейма от рутинна победа с 6-3, 6-4, преди Мертенс да върне интригата. Белгийката спаси два шанса за изравняване на 5-5 във втория сет и стигна до пробив, въпреки че бе изпуснала преднина от 3-1.

Това доведе до драматичен трети сет, в който Мертенс навакса изоставане от 1-3, спаси два брейкпойнта, които щяха да дадат аванс от 4-1 за Бенчич, и бе само на две точки от победата при 6-5 и 30-30 на сервис на Бенчич. В този момент обаче швейцарката спечели последните девет точки от мача, след като по инстинкт смени ракетата си с току-що опъната, и затвори двубоя за 2 часа и 37 минути.

„Чувствах се сякаш 200 килограма паднаха от раменете ми – бях толкова напрегната. Наистина исках да се представя добре и днес изпитвах огромен натиск да не разочаровам отбора си“, каза Бенчич след мача.

Относно смяната на ракетата тя призна с усмивка:

„Мозъкът ми просто се изключи и оставих инстинктите да поемат контрол. Беше просто усещане – бяха притисната до стената“, добави тя. „Бях напълно концентрирана върху себе си, върху дишането, и съм изключително щастлива, че останах здрава психически в най-важните моменти.“

Следвай ни:

Снимки: Imago