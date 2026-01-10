Тренер, как да стрелям, като не виждам коша от нея!

Родната баскетболна легенда Петкана Макавеева - вицешампионка от Москва'80, се върна към спомените от мачовете срещу една от най-високите жени в света - Улиана Семьонова.

Траур в баскетбола: почина 213-сантиметровата икона на СССР

Пред bTV Макавеева призна, че 218-сантиметровата Латвийска кула е била неотразима в подкошието. "Лъвиците" имали стратегия срещу Семьонова, но тя не сработила.

Именитата баскетболистка напусна този свят на 73 години. Тя е част от тима на СССР, който печели титлите от олимпийските игри в Монреал'76 (първият женски турнир на Игрите) и Москва'80.

На финала за втората титла баскетболистките на домакините побеждават българския тим, като записва 27 точки.

"Тя беше много добър човек, много отзивчива. След олимпиадите тогава ни награждаваха с коли. Тя беше взела "Волга" и беше махнала предната седалка. Волгите са големи коли и си бяха много модерни и съм се возила с нея на задната седалка, тя шофьор, аз – пасажер", сподели Макавеева.

"Правехме ѝ "сандвич" - отпред ниският човек – аз или Надка (Голчева) или Пенка Методиева се лепваме отпред, отзад центърът ни – Пенка Стоянова или Ваня Дерменджиева, и така на едно европейско първенство през 1983 г. на финала в Будапеща и тя вече има 4 фала и Ваня Дерменджиева каза: "Пепо, лепни се много близо до нея, плесни се, да ѝ свирят фал. Ще ги бием, стига да излезе“. Ама не излезе, не ѝ свириха фал. Тя си е голям човек, не можеш да се бориш с нея.

На Олимпиадата в Москва само за първото полувреме им вкарах 26 точки, но аз имах много бърза и далечна стрелба. Тя овладяваше положението в подкошието, а на далечните стрелби трябваше да ме пазят другите играчи. Но пробиеш ли и отидеш ли отдолу - няма прошка..."

Треньорът взе прекъсване - Иван Гълъбов, на мача със Съветския съюз. "Пепо, ти защо не стреля?", викам "Тренер, не можах да видя коша." "Е как?". "Не знам, Уля беше пред мен и таблото не виждам". "Ти дори само мрежичката да видиш и стреляш, а сега се оправдаваш с Уля, че не си видяла коша".

Извън мачовете я съжалявахме, защото хората ходеха след нея, търчаха да я снимат. Тя си беше атракция.", каза още родната легенда.

Латвийската кула никога не е губила международен мач, а през 1993 г. става първата жена, родена извън САЩ, приета в баскетболната Зала на славата.

Семьонова има 2 олимпийски, 3 световни и 10 европейски титли. С клуба си ТТТ Рига е 15-кратен носител на Купата на европейските шампиони (КЕШ).