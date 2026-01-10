Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Монтана с обрат срещу Берое

Монтана с обрат срещу Берое

  • 10 яну 2026 | 20:58
  • 299
  • 0
Монтана с обрат срещу Берое

Монтана 2003 победи Берое със 79:73 (26:26, 13:21, 18:16, 22:10) в първия мач от втората фаза на женското баскетболно първенство на България. Шампионките стигнаха до успеха след много по-добра игра през второто полувреме и най-вече в последната четвърт, която завърши 22:10 в тяхна полза.

До почивката гостенките от Стара Загора имаха предимство и след 20 минути игра водеха с 47:39. Тяхното нападение обаче загуби мощта си след паузата, което позволи на Монтана да обърне.

За победителките Дениа Дейвис-Стюарт и Даниела Уолън вкараха по 17 точки, а за Берое толкова реализира Валерия Алексиева.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Йордан Янков пред Sportal.bg: Ако желанието не е на 100%, това е проблем

Йордан Янков пред Sportal.bg: Ако желанието не е на 100%, това е проблем

  • 10 яну 2026 | 19:56
  • 356
  • 3
Черно море смаза Левски във Варна

Черно море смаза Левски във Варна

  • 10 яну 2026 | 20:59
  • 4117
  • 4
Шампионите се измъчиха, но не позволиха сензация в Шумен

Шампионите се измъчиха, но не позволиха сензация в Шумен

  • 10 яну 2026 | 19:18
  • 5610
  • 2
Шоу на Герганов вдъхнови Ботев Враца за гръмка победа в Ботевград

Шоу на Герганов вдъхнови Ботев Враца за гръмка победа в Ботевград

  • 10 яну 2026 | 16:40
  • 3405
  • 1
Монте Морис пропуска редица мачове на Олимпиакос

Монте Морис пропуска редица мачове на Олимпиакос

  • 10 яну 2026 | 16:29
  • 511
  • 0
Сделката за Дончич изглежда все по-кошмарна за Далас! Антъни Дейвис отново аут за дълго

Сделката за Дончич изглежда все по-кошмарна за Далас! Антъни Дейвис отново аут за дълго

  • 10 яну 2026 | 16:18
  • 1021
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 се държа достойно, но отстъпи срещу Гьозтепе

ЦСКА 1948 се държа достойно, но отстъпи срещу Гьозтепе

  • 10 яну 2026 | 17:55
  • 34596
  • 56
ЦСКА вдига билетен център до "Армията"

ЦСКА вдига билетен център до "Армията"

  • 10 яну 2026 | 16:39
  • 21195
  • 83
Национал отива в Серия "А" срещу 5 млн. евро

Национал отива в Серия "А" срещу 5 млн. евро

  • 10 яну 2026 | 15:36
  • 30257
  • 14
Ман Сити унижи Екзитър, Семеньо дебютира с гол и асистенция

Ман Сити унижи Екзитър, Семеньо дебютира с гол и асистенция

  • 10 яну 2026 | 18:56
  • 17665
  • 37
Чарлтън 0:0 Челси, срещата е прекъсната

Чарлтън 0:0 Челси, срещата е прекъсната

  • 10 яну 2026 | 22:00
  • 1342
  • 1
Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

  • 10 яну 2026 | 12:25
  • 15894
  • 11