Монтана с обрат срещу Берое

Монтана 2003 победи Берое със 79:73 (26:26, 13:21, 18:16, 22:10) в първия мач от втората фаза на женското баскетболно първенство на България. Шампионките стигнаха до успеха след много по-добра игра през второто полувреме и най-вече в последната четвърт, която завърши 22:10 в тяхна полза.

До почивката гостенките от Стара Загора имаха предимство и след 20 минути игра водеха с 47:39. Тяхното нападение обаче загуби мощта си след паузата, което позволи на Монтана да обърне.

За победителките Дениа Дейвис-Стюарт и Даниела Уолън вкараха по 17 точки, а за Берое толкова реализира Валерия Алексиева.