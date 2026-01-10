Загуба в много оспорван мач за Минчев и компания

Българският национал Йордан Минчев игра 23 минути при загубата на тима си Найнърс Кемниц с 86:89 от Франкфурт Скайлайнерс като гост в среща от 15-ия кръг на германската Бундеслига.

27-годишното крило записа 2 точки, 3 борби и 2 асистенции, а Кемниц претърпя осмо поражение за сезона в първенството и остава със 7 победи, като заема 11-о място в класирането. Франкфурт е осми с баланс 8-7, а лидер е Байерн Мюнхен с 13-1, следван от Вюрцбург с 10-4.

Кемниц взе първата четвърт с 28:22, но във втората домакините бяха по-добри - 27:17. През второто полувреме Минчев и компания отказаха да се предадат, но в крайна сметка трябваше да преклонят глави пред съперника.

Най-резултатен в мача за Кемниц беше Кевин Йебо с 25 точки. За Скайлайнерс Айзея Слоуп се отличи с 21 точки.

