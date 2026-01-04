Силна Елица Атанасийевич със 17 точки, Паниониос с нова победа в Гърция

Националката Елица Атанасийевич и нейният Паниониос (Атина), които преди броени дни спечелиха Суперкупата на Гърция, стартираха 2026-а с нова победа в местната Волей лига. Воденият от Драган Нешич отбор обърнаха и надделяха у дома над АЕК (Атина) с 3:1 (21:25, 25:21, 25:22, 25:23) в мач от 12-ия кръг на първенството, играна снощи.

Елица Атанасийевич и Драган Нешич изведоха Паниониос до Суперкупата на Гърция

Така Паниониос oстава твърдо на 3-о място във временното класиране с 9 победи, 3 загуби и 27 точки. В следващия 13-и кръг Атанасийевич и компания са гости на непобедимия лидер Панатинайкос. Дербито е в неделя (11 януари) от 18,15 часа българско време.

Елица Атанасийевич изигра пореден силен мач за Паниониос и завърши втора по резултатност със 17 точки (1 блок, 43% ефективност в атака и 36% позитивно посрещане - +11) за успеха.

Най-полезна пък стана Полина Рахимова с 20 точки (4 блока, 1 ас и 42% ефективност в атака - +12) за победата.

За тима на АЕК Гуеуе Диуф също реализира 20 точки (1 блок, 46% ефективност в атака и 36% позитивно посрещане - +14), а Бурджу Юзгенч и Стаматия Кипариси добавиха 13 и 11 точки, но и това не беше достатъчно.