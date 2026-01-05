Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Николай Колев с 11 точки (1 ас, 5 блока), ПАОК шокира шампиона Олимпиакос в Пирея

Николай Колев с 11 точки (1 ас, 5 блока), ПАОК шокира шампиона Олимпиакос в Пирея

  • 5 яну 2026 | 15:35
  • 358
  • 0
Николай Колев с 11 точки (1 ас, 5 блока), ПАОК шокира шампиона Олимпиакос в Пирея

Българският волейболист Николай Колев и отборът на ПАОК (Солун) записаха важна и престижна победа в шампионата на Гърция.

ПАОК, за който до края на годината игра и Николай Къртев, шокира шампиона Олимпиакос и го победи като гост в Пирея с 3:2 ( 25:22, 22:25, 21:25, 25:20, 15:12) в мач от 9-ия кръг.

Николай Къртев сменя двукратен олимпийски шампион във френски гранд
Николай Къртев сменя двукратен олимпийски шампион във френски гранд

Николай Колев игра цял мач за гостите и реализира 11 точки (1 ас, 5 блока, 62% ефективност в атака - +9).

Великолепен двубой за ПАОК изигра бившият сръбски национал Урош Кавачевич, който заби 28 точки (1 ас, 1 блок, 58% ефективност в атака, 44% перфектно и 56% позитивно посрещане - +16) и бе избран за MVP.

Кубинският диагонал Фернандо Ернандес добави още 23 точки (5 аса, 56% ефективност в атака - +12).

Съпругът на българската волейболистка Елица Василева-Атанасийевич - Александър Атанасийевич заби 28 точки (2 блока, 63% ефективност в атака - +19) за Олимпиакос.

Бившият национал на Германия Кристиян Фром добави още 21 точки (3 аса, 1 блок, 63% ефективност в атака, 15% перфектно и 23% позитивно посрещане - +14).

ПАОК се изкачи на трето място във временното класиране с актив от 18 точки (7 победи, 2 загуби).

Олимпиакос е четвърти със 17 точки (5 победи, 4 загуби).

ОЛИМПИАКОС (ПИРЕЯ) - ПАОК (СОЛУН) 2:3 (22:25, 25:22, 25:21, 20:25, 12:15)

ОЛИМПИАКОС: Максимилиано Кавана 1, Александър Атанасийевич 28, Джон Гордън Перин 13, Кристиян Фром 21, Лаброс Питакудис 6, Димостенис Линардос 8 - Димитрис Циаврис-либеро (Матео Хасбала, Константинис Капетанидис, Рафаил Кументакис, Никос Зупани, Анестис Далакурас)

Старши треньор: АНТОНИС ВУРДЕРИС

ПАОК: Маркос Галиотис 1, Фернандо Ернандес 23, Урош ковачевич 28, Менелаос Кокинакис 11, НИКОЛАЙ КОЛЕВ 11, Дефри Джендрик 7 - Йоргос Михелакис, Ставрос Мухлиас

Старши треньор: ВАЛЕНТИС МАМАИС.

