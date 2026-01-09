Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. София ще бъде домакин на квалификация за ЕвроВолей 2026 за девойки до 18 години

София ще бъде домакин на квалификация за ЕвроВолей 2026 за девойки до 18 години

  • 9 яну 2026 | 21:45
  • 223
  • 0
София ще бъде домакин на квалификация за ЕвроВолей 2026 за девойки до 18 години

София ще приеме турнира от първия кръг от зоналните квалификации за ЕвроВолей 2026 за девойки до 18 години. Турнирът ще се проведе в периода 13-17 януари в зала "Христо Ботев" и ще събере седем национални отбора от региона.

България U18 започна подготовка за европейските квалификации
България U18 започна подготовка за европейските квалификации

Състезанието ще се проведе по регламента на Европейската конфедерация по волейбол (CEV), като отборите са разпределени в две групи и ще играят по системата "всеки срещу всеки". Първите два отбора от всяка група ще се класират за полуфиналите. Победителите ще спорят за първото място във финала, а крайният победител в турнира ще си осигури директна квота за финалите на Европейското първенство, които ще се проведат през месец юли в Латвия и Литва.

Националният отбор на България, воден от селекционера Атанас Петров, е в Група А, заедно с тимовете на Косово, Черна гора и Гърция. Група В е съставена от отборите на Румъния, Турция и Сърбия.

Програма на мачовете на България:

13 януари (вторник), 17:30 часа: България - Косово

14 януари (сряда), 17:30 часа: България - Черна гора

15 януари (четвъртък), 17:30 часа: България - Гърция

Полуфиналите ще се изиграят на 16 януари (петък), а финалът на турнира е насрочен за 17 януари (събота). Пълната програма на срещите е достъпна на официалния сайт на CEV. Всички двубои от квалификацията ще бъдат излъчвани пряко в YouTube канала на Българската федерация по волейбол.

Информация за билети:

Дневен билет: 6 евро

Безплатен вход за всички до 18 години (включително)

Билети се продават само на място, като продажбата започва 1 час преди първия мач за деня.

Следвай ни:

Още от Волейбол

ЦСКА приема Дея спорт в зала "Христо Ботев" заради проблеми с електрозахранването

ЦСКА приема Дея спорт в зала "Христо Ботев" заради проблеми с електрозахранването

  • 9 яну 2026 | 19:22
  • 700
  • 1
Николай Николов се завръща в ЦСКА

Николай Николов се завръща в ЦСКА

  • 9 яну 2026 | 19:05
  • 2147
  • 3
Пламен Константинов обяви: Ако Николов не остане в Локомотив, ще вземем Де Чеко

Пламен Константинов обяви: Ако Николов не остане в Локомотив, ще вземем Де Чеко

  • 9 яну 2026 | 18:44
  • 12679
  • 3
Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с победа №14 в Русия

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с победа №14 в Русия

  • 9 яну 2026 | 17:53
  • 8414
  • 4
Алекс Грозданов с 12 точки, Богданка срази КНАК в Шампионската лига

Алекс Грозданов с 12 точки, Богданка срази КНАК в Шампионската лига

  • 9 яну 2026 | 10:04
  • 1401
  • 0
Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

  • 9 яну 2026 | 09:08
  • 23406
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Баварците не се предават, Олимпиакос все още с добра преднина

Баварците не се предават, Олимпиакос все още с добра преднина

  • 9 яну 2026 | 22:50
  • 3649
  • 10
Пирин има нов собственик

Пирин има нов собственик

  • 9 яну 2026 | 19:40
  • 13549
  • 32
Боримиров каза за селекцията и отсече: Левски е изряден, очакваме удари под кръста

Боримиров каза за селекцията и отсече: Левски е изряден, очакваме удари под кръста

  • 9 яну 2026 | 15:08
  • 25445
  • 156
Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

  • 9 яну 2026 | 13:20
  • 21415
  • 23
Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

  • 9 яну 2026 | 12:23
  • 18319
  • 70
Катастрофа за Цървена звезда в Каунас

Катастрофа за Цървена звезда в Каунас

  • 9 яну 2026 | 22:00
  • 2554
  • 0