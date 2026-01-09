София ще бъде домакин на квалификация за ЕвроВолей 2026 за девойки до 18 години

София ще приеме турнира от първия кръг от зоналните квалификации за ЕвроВолей 2026 за девойки до 18 години. Турнирът ще се проведе в периода 13-17 януари в зала "Христо Ботев" и ще събере седем национални отбора от региона.

България U18 започна подготовка за европейските квалификации

Състезанието ще се проведе по регламента на Европейската конфедерация по волейбол (CEV), като отборите са разпределени в две групи и ще играят по системата "всеки срещу всеки". Първите два отбора от всяка група ще се класират за полуфиналите. Победителите ще спорят за първото място във финала, а крайният победител в турнира ще си осигури директна квота за финалите на Европейското първенство, които ще се проведат през месец юли в Латвия и Литва.

Националният отбор на България, воден от селекционера Атанас Петров, е в Група А, заедно с тимовете на Косово, Черна гора и Гърция. Група В е съставена от отборите на Румъния, Турция и Сърбия.

Програма на мачовете на България:

13 януари (вторник), 17:30 часа: България - Косово

14 януари (сряда), 17:30 часа: България - Черна гора

15 януари (четвъртък), 17:30 часа: България - Гърция

Полуфиналите ще се изиграят на 16 януари (петък), а финалът на турнира е насрочен за 17 януари (събота). Пълната програма на срещите е достъпна на официалния сайт на CEV. Всички двубои от квалификацията ще бъдат излъчвани пряко в YouTube канала на Българската федерация по волейбол.

Информация за билети:

Дневен билет: 6 евро

Безплатен вход за всички до 18 години (включително)

Билети се продават само на място, като продажбата започва 1 час преди първия мач за деня.