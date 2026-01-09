Мирослав Живков: Въпреки класирането на Европейско трябва да останем здраво стъпили на земята

Популярни
  9 яну 2026
Мирослав Живков, треньор на волейболния Берое 2016 (Стара Загора) и селекционер на националния отбор на България за юноши до 18 години, говори пред Дарик за класирането на Европейско първенство. По думите на Живков, националите не трябва да летят в облаците, а да са здраво стъпили на земята.

"Искам да пожелая здрава година на всички, ангажирани с българския спорт. Започнахме подобаващо, състезателите направиха първата голяма крачка към мъжкия волейбол."

"Цялата подготовка беше в един от най-трудните периоди. Целият щаб е ангажиран с работа с мъжки отбори. Аз лично с Берое имах най-важните мачове с най-силните отбори, успяхме да вмъкнем един лагер с националния отбор до 18 години. Имахме щастието да постигнем добри резултати, това дойде много трудно."

"Винаги е било нещо нормално в моята работа. Тази гарнитура беше събрана за първи път. В това поколение има няколко момчета, чиито семейства са били професионални състезатели. На Миро синът (б.р. Никола Градинаров) е от явните примери. Последните три месеца провеждахме не лечение, но не тренираше активно, правеше програма за стабилизация на гръбначната мускулатура."

"Трябва да останем здраво стъпили на земята всички", заключи Живков.

