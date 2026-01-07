България U18 се класира за ЕвроВолей 2026

Националният отбор на България за юноши до 18 години се класира за ЕвроВолей 2026. след като спечели квалификационния турнир, който се проведе в Подгорица (Черна гора). Момчетата на селекционера Мирослав Живков взеха реванш за загубата си в предварителната група и се наложиха над връстниците си от Сърбия с 3:1 (25:21, 25:27, 25:23, 25:13) във финала на зоналната квалификация, играна тази вечер в зала "Верде".

Така младите български "лъвове" спечелиха директна квота за ЕвроВолей 2026 от 7-и до 18-и юли тази година в Италия.

Отборите на Сърбия, Турция, Черна гора и Румъния пък ще играят на допълнителни квалификации в края на месец март.

Най-полезен България стана Антоан Веселинов със страхотните 23 точки (1 блок, 49% ефективност в атака и 57% позитивно посрещане - +16) за победата. Никола Градинаров добави 14 точки, а Адриан Ганев и Кристиян Косев завършиха с по 13 точки за успеха.

За тима на Сърбия резервата Никола Дреновац реализира 17 точки (1 блок, 3 аса, 52% ефективност в атака и 36% позитивно посрещане - +15), а Вук Ристанич се отчете с 14 точки (1 блок и 31% ефективност в атака - +9), но и това не помогна за победата.

БЪЛГАРИЯ - СЪРБИЯ 3:1 (25:21, 25:27, 25:23, 25:13)

БЪЛГАРИЯ: Никола Великов 5, Павел Дженев 8, Никола Градинаров 14, Антоан Веселинов 23, Кристиян Косев 13, Адриан Ганев 13 - Ивайло Донов-либеро (Димитър Копанаров, Калоян Дрезгачев 2, Христиан Иванов)

Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ

СЪРБИЯ: Андрия Сеничич 7, Вук Ристанич 14, Абдулах Бекрич 11, Филип Торбица, Коста Матич 7, Страхиня Маркович 3 - Матия Кочович-либеро (Павле Станков, Лука Милкович 2, Никола Дреновац 17, Страхиня Секулич 1)

Старши треньор: СТРАХИНЯ КОЗИЧ.

Снимки: CEV.EU