  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Обновеният Черно море с драматичен обрат срещу Монтана

Обновеният Черно море с драматичен обрат срещу Монтана

  • 9 яну 2026 | 20:30
  • 554
  • 3
Обновеният Черно море с драматичен обрат срещу Монтана

Обновеният отбор на Черно море (Варна) започна 2026-а с драматична победа в efbet Супер Волей, а новият старши треньор на тима Йордан Мицин дебютира с успех. Играчите на Мицин направиха много труден обрат и надделяха като домакини на Монтана с 3:2 (25:23, 22:25, 21:25, 25:18, 15:8) в първия мач от 12-ия кръг на първенството, игран тази вечер в зала "Христо Борисов" в Морската ни столица.

Черно море се подсили с посрещач и португалски център
Черно море се подсили с посрещач и португалски център

Така двата тима запазват местата си във временното класиране, като варненци са на 9-о място с едва 2 победи, 9 загуби и 7 точки, а Монтана е на 8-а позиция с 5 победи, 6 загуби и 14 точки.

В следващия 13-и кръг, който е след две седмици, Черно море ще гостува на Берое 2016 (Стара Загора), а монтанчани са домакини на ЦСКА.

Най-полезен за Черно море стана Марсел Гуйондонг с 27 точки (3 блока, 4 аса и 61% ефективност в атака - +20), а Симеон Димитров добави още 23 точки (5 аса!, 2 блока, 53% ефективност в атака и 53% позитивно посрещане - +6) за победата.

Дебют за варненския тим направи и португалският център Андре Медейрош, който завърши със 7 точки за успеха.

За тима на Монтана Александър Митков реализира 17 точки (1 блок, 4 аса, 44% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +6), а Кристиан Валчак и Бруно Рубо се отчетоха с 14 и 13 точки, но и това не помогна.

ЧЕРНО МОРЕ (ВАРНА) - МОНТАНА 3:2 (25:23, 22:25, 21:25, 25:18, 15:8)

ЧЕРНО МОРЕ: Даниел Мицин 1, Марсел Гуйондонг 27, Симеон Димитров 23, Майкъл Доновън 15, Константин Стойков 6, Андре Медейрош 7 - Александър Цанев-либеро (Йоан Кайряков, Кристиян Димитров, Даниел Вълев)

Старши треньор: ЙОРДАН МИЦИН

МОНТАНА: Виктор Жеков 2, Кристиан Валчак 14, Александър Митков 17, Николай Стефанов 10, Бруно Рубо 13, Павел Душков 7 - Калоян Ботев-либеро (Марк Михайлов 1, Георги Елчинов 4, Ейдер Бангера, Стефан Узунов 1)

Старши треньор: ДАНИЕЛ ПЕЕВ.

Снимка: Народен спорт

