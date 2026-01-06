Черно море се подсили с посрещач и португалски център

Отборът на Черно море (Варна), който претърпя сериозни сътресения след първия полусезон в efbet Супер Волей, включително треньорска смяна на Данаил Милушев с Йордан Мицин и напускането на Виктор Йосифов, който прекрати кариерата си, се подсили с нов посрещач и португалски център, съобщава колегата Румен Генов от Народен спорт.

Сериозни рокади в Черно море – Виктор Йосифов спира с волейбола, има и нов треньор

Посрещачът е Тодор Димитров, който пристига в Морската столица от Саудитска Арабия, където водеше подготовка с местен тим. Димитров е възпитаник на школата на Виктория Волей (Пловдив), като в 10-годишната си кариера е преминал през доста отбори, като за кратко е бил и в Италия. Играл е и за юношеската формация на Пирин (Разлог), като от там е познанството му с новия наставник на "моряците" Йордан Мицин.

Португалският център е 25-годишният Андре Медейрос. За последно е играл в тима на Аладе нун де Гондомар, като отборът е бил 8-и в местното първенство. На практика Андре ще замени в тима на Черно море ветеранът Виктор Йосифов. Бил е за кратка и в отборите на Кастело да Мая и Сао Мамеде. Въпреки дългото пътуване до Варна Андре днес се появи в залата за тренировка и беше представен на отбора официално от треньора Йордан Мицин.

В същото време новопривлеченият от началото на сезона волейболист на Черно море Томислав Русев е опериран. Това стана два дни преди края на 2025 година. Центърът на варненци ще отсъства известно време от игралното поле, но проблемът му не е сериозен и се очаква бързо да се възстанови и да се върне в тима на "моряците" за важните мачове от първенството.