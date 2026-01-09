Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с победа №14 в Русия

Световният вицешампион с България Симеон Николов и отборът на Локомотив (Новосибирск) записаха 3-а поредна и общо 14-а победа в Суперлигата на Русия.

Възпитаниците на Пламен Константинов се наложиха като гости на Динамо-Урал (Уфа) с 3:1 (25:15, 25:23, 23:25, 25:22) в мач от 17-ия кръг.

Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

Така Локомотив остава на второ място във временното класиране с 14 победи, 3 загуби и 42 точки. В следващия 18-и кръг Мони Николов и компания ще гостуват на аутсайдера МГТУ (Москва). Срещата е в понеделник (12 януари) от 18,00 часа българско време.

Владо Николов: Мони още февруари месец ще седне да преговаря с Локомотив дали ще продължи с тях

