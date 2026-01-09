Популярни
  Кудерметова се отказа от Australian Open

Кудерметова се отказа от Australian Open

  • 9 яну 2026 | 17:43
  • 222
  • 0


Руската тенисистка Вероника Кудерметова, номер 30 в световната ранглиста, няма да играе на Откритото първенство на Австралия тази година. Официалната причина за оттеглянето ѝ не се съобщава.

След оттеглянето на Кудерметова, нейната сънародничка 33-ата ракета в света Анна Калинская ще заеме мястото й в основната схема на Откритото първенство на Австралия през 2026 г.

През 2025 г. Вероника Кудерметова спечели титлата на двойки от Големия шлем на Уимбълдън, както и финалите на WTA в Рияд, Саудитска Арабия. Успехът ѝ дойде на двойки с белгийката Елизe Мертенс.

Снимки: Imago

