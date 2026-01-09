Лия Любенова зае пето място в кратката програма при девойките на "София Трофи"

Популярни
  9 яну 2026
Лия Любенова зае пето място в кратката програма при девойките на международния турнир по фигурно пързаляне „София Трофи“, който се провежда в Зимния дворец в столицата.

Състезанието е част от серията European Criterium и се провежда от Българската федерация по кънки. Организатор на надпреварата е кънки-клуб "Денкова-Стависки". Входът за зрители е свободен.

Българката получи за изпълнението си 50.50 точки (26.56 за технически елементи и 23.94 за компоненти на програмата).

При девойките участваха общо 32 фигуристки и още няколко представителки на домакините. Криста Георгиева е осма с 46.66 точки, Милена Велчева е 14-а с 40.79, Цветелина Панова зае 17-а позиция с 40.12 точки, 23-а Киара Христова, 24-а Мария Илиева, 25-а Анастасия Филина, 26-а Катерина Алексова, 27-а Неда Василева, 28-а Ивайла Владимирова, 31-а Александра Венева, 32-а Ема Русева, а Ива Андреева не стартира.

Лидерка във временното класиране е Алиса Ленгелова (Словакия) с 58.38 точки.

При юношите с най-предно място от българите е Деян Михайлов - пети с оценка 52.87 точки. Йоанис Апосту е на осма позиция с 52.47, 11-и е Росен Пеев, а 12-и Калоян Налбантов. Начело е Даниил Валанов (Норвегия) с 63.17 точки.

Надпреварата тази вечер продължава с волната програма при танцовите двойки и с кратката програма при мъжете и жените, където ще участва най-добрата българска състезателка Александра Фейгин. За нея това ще бъде последен турнир преди Европейското първенство в Англия и Олимпийските игри в Италия.

