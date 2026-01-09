Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Валерия Гърневска на полуфинал в Истанбул, български успехи и на двойки

Валерия Гърневска на полуфинал в Истанбул, български успехи и на двойки

  • 9 яну 2026 | 16:59
  • 288
  • 0
Валерия Гърневска на полуфинал в Истанбул, български успехи и на двойки

Валерия Гърневска се класира за полуфиналите на сингъл при девойките на турнира от категория J100 на ITF в Истанбул (Турция).

Поставената под №3 българка постигна обрат на четвъртфиналите срещу шестата в схемата Анна Баздерова (Русия) и се наложи с 3:6, 6:0, 6:4. Преди този двубой Гърневска записа три поредни победи без загубен сет. В спор за място на финала тя ще се изправи срещу втората поставена Лидия Панайотиду от Гърция.

Успешно продължава и участието на българките в надпреварата на двойки. Валерия Гърневска и Рафаела Симеонова се класираха за полуфиналите след победа с 6:4, 6:4 на четвъртфиналите над рускините Татяна Головина и Виктория Остроух. За място на финала двете ще играят срещу руската двойка Анна Баздерова и София Саприкина.

На четвъртфиналите на двойки Александра Рангелова и Елеонора Тонева отстъпиха с 2:6, 0:6 пред Лейла Шахмурадова и Василиса Таранова (Русия).

При юношите Каляон Шиков също достигна полуфиналите на двойки. Българинът и Родион Четвериков (Украйна), поставени под №3, победиха с 6:4, 6:3 гърците Александрос Авгерис и Алкис Михалакопулос. В битка за място на финала двамата ще срещнат шестите в схемата Чарли Базил (Швейцария) и Арман Дюбрей (Франция).

Следвай ни:

Още от Тенис

Алкарас и Синер си поделят почти 5 милиона за демо мач в Корея

Алкарас и Синер си поделят почти 5 милиона за демо мач в Корея

  • 9 яну 2026 | 13:52
  • 557
  • 0
Свитолина е полуфиналистка в Окланд

Свитолина е полуфиналистка в Окланд

  • 9 яну 2026 | 12:45
  • 572
  • 0
Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

  • 9 яну 2026 | 12:23
  • 13390
  • 51
Най-скандално смешният професионален дебют в тениса

Най-скандално смешният професионален дебют в тениса

  • 9 яну 2026 | 12:03
  • 5614
  • 0
Вяра, търпение и труд: възраждането на Хуберт Хуркач

Вяра, търпение и труд: възраждането на Хуберт Хуркач

  • 9 яну 2026 | 11:19
  • 2384
  • 0
Ник Кирьос няма да играе на сингъл на Australian Open

Ник Кирьос няма да играе на сингъл на Australian Open

  • 9 яну 2026 | 10:12
  • 1092
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Боримиров каза за селекцията и отсече: Левски е изряден, очакваме удари под кръста

Боримиров каза за селекцията и отсече: Левски е изряден, очакваме удари под кръста

  • 9 яну 2026 | 15:08
  • 14196
  • 53
Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

  • 9 яну 2026 | 13:20
  • 17164
  • 18
Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

  • 9 яну 2026 | 09:08
  • 21011
  • 11
Атанас Караиванов разкри колко пари ще вземат отборите от солидарните плащания

Атанас Караиванов разкри колко пари ще вземат отборите от солидарните плащания

  • 9 яну 2026 | 13:26
  • 6587
  • 10
Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

  • 9 яну 2026 | 12:23
  • 13390
  • 51
Семеньо вече е играч на Манчестър Сити

Семеньо вече е играч на Манчестър Сити

  • 9 яну 2026 | 11:09
  • 11859
  • 18