Валерия Гърневска на полуфинал в Истанбул, български успехи и на двойки

Валерия Гърневска се класира за полуфиналите на сингъл при девойките на турнира от категория J100 на ITF в Истанбул (Турция).

Поставената под №3 българка постигна обрат на четвъртфиналите срещу шестата в схемата Анна Баздерова (Русия) и се наложи с 3:6, 6:0, 6:4. Преди този двубой Гърневска записа три поредни победи без загубен сет. В спор за място на финала тя ще се изправи срещу втората поставена Лидия Панайотиду от Гърция.

Успешно продължава и участието на българките в надпреварата на двойки. Валерия Гърневска и Рафаела Симеонова се класираха за полуфиналите след победа с 6:4, 6:4 на четвъртфиналите над рускините Татяна Головина и Виктория Остроух. За място на финала двете ще играят срещу руската двойка Анна Баздерова и София Саприкина.

На четвъртфиналите на двойки Александра Рангелова и Елеонора Тонева отстъпиха с 2:6, 0:6 пред Лейла Шахмурадова и Василиса Таранова (Русия).

При юношите Каляон Шиков също достигна полуфиналите на двойки. Българинът и Родион Четвериков (Украйна), поставени под №3, победиха с 6:4, 6:3 гърците Александрос Авгерис и Алкис Михалакопулос. В битка за място на финала двамата ще срещнат шестите в схемата Чарли Базил (Швейцария) и Арман Дюбрей (Франция).