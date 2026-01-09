Медведев с обрат в тежък мач в Бризбън

Поставеният под номер 1 Даниил Медведев си осигури участие на полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове ATP 250 в Бризбън (Австралия) с награден фонд 800 045 долара.

29-годишният руснак победи Камил Майхжак (Полша) с 6:7(4), 6:3, 6:2.

В началото на срещата полякът осъществи пробив в четвъртия гейм, но Медведев веднага го върна, а до края на сета и двамата спечелиха подаванията си. В тайбрека Майхжак игра по-добре и с три минипробива си осигури преднина в резултата. Във втората част имаше само един брейк, който беше дело на Медведев, а това се оказа достатъчно, за да изравни. В решаващия сет руснакът проби още в първия гейм и в петия отново, а в последния гейм затвори срещата на свой сервис без загубена точка.

На полуфиналите Медведев ще се изправи срещу Александър Микелсен (САЩ), който се справи със сънародника си Себастиан Корда с 6:3, 7:6(7). В целия мач Микелсен имаше само един пробив - в четвъртия гейм на откриващия сет. В тайбрека на втората част двамата бяха изключително равностойни, но в крайна сметка по-младият от двамата американци триумфира в първата официална среща помежду им.

Брендън Накашима (САЩ) победи отстранилия Григор Димитров белгиец Рафаел Колиньон без особени затруднения - с 6:3, 6:3 за час и 22 минути.

Опонент на 24-годишния американец на полуфиналите ще бъде друг представител на САЩ - Алескандър Ковачевич, който надделя над Джовани Перикар (Франция) със 7:6(3), 4:6, 6:3.

Снимки: Imago