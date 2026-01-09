Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Медведев с обрат в тежък мач в Бризбън

Медведев с обрат в тежък мач в Бризбън

  • 9 яну 2026 | 16:45
  • 545
  • 0
Медведев с обрат в тежък мач в Бризбън

Поставеният под номер 1 Даниил Медведев си осигури участие на полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове ATP 250 в Бризбън (Австралия) с награден фонд 800 045 долара.

29-годишният руснак победи Камил Майхжак (Полша) с 6:7(4), 6:3, 6:2.

В началото на срещата полякът осъществи пробив в четвъртия гейм, но Медведев веднага го върна, а до края на сета и двамата спечелиха подаванията си. В тайбрека Майхжак игра по-добре и с три минипробива си осигури преднина в резултата. Във втората част имаше само един брейк, който беше дело на Медведев, а това се оказа достатъчно, за да изравни. В решаващия сет руснакът проби още в първия гейм и в петия отново, а в последния гейм затвори срещата на свой сервис без загубена точка.

На полуфиналите Медведев ще се изправи срещу Александър Микелсен (САЩ), който се справи със сънародника си Себастиан Корда с 6:3, 7:6(7). В целия мач Микелсен имаше само един пробив - в четвъртия гейм на откриващия сет. В тайбрека на втората част двамата бяха изключително равностойни, но в крайна сметка по-младият от двамата американци триумфира в първата официална среща помежду им.

Брендън Накашима (САЩ) победи отстранилия Григор Димитров белгиец Рафаел Колиньон без особени затруднения - с 6:3, 6:3 за час и 22 минути.

Опонент на 24-годишния американец на полуфиналите ще бъде друг представител на САЩ - Алескандър Ковачевич, който надделя над Джовани Перикар (Франция) със 7:6(3), 4:6, 6:3.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Алкарас и Синер си поделят почти 5 милиона за демо мач в Корея

Алкарас и Синер си поделят почти 5 милиона за демо мач в Корея

  • 9 яну 2026 | 13:52
  • 556
  • 0
Свитолина е полуфиналистка в Окланд

Свитолина е полуфиналистка в Окланд

  • 9 яну 2026 | 12:45
  • 572
  • 0
Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

  • 9 яну 2026 | 12:23
  • 13379
  • 51
Най-скандално смешният професионален дебют в тениса

Най-скандално смешният професионален дебют в тениса

  • 9 яну 2026 | 12:03
  • 5614
  • 0
Вяра, търпение и труд: възраждането на Хуберт Хуркач

Вяра, търпение и труд: възраждането на Хуберт Хуркач

  • 9 яну 2026 | 11:19
  • 2384
  • 0
Ник Кирьос няма да играе на сингъл на Australian Open

Ник Кирьос няма да играе на сингъл на Australian Open

  • 9 яну 2026 | 10:12
  • 1092
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Боримиров каза за селекцията и отсече: Левски е изряден, очакваме удари под кръста

Боримиров каза за селекцията и отсече: Левски е изряден, очакваме удари под кръста

  • 9 яну 2026 | 15:08
  • 14171
  • 53
Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

  • 9 яну 2026 | 13:20
  • 17153
  • 18
Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

  • 9 яну 2026 | 09:08
  • 21000
  • 11
Атанас Караиванов разкри колко пари ще вземат отборите от солидарните плащания

Атанас Караиванов разкри колко пари ще вземат отборите от солидарните плащания

  • 9 яну 2026 | 13:26
  • 6581
  • 10
Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

  • 9 яну 2026 | 12:23
  • 13379
  • 51
Семеньо вече е играч на Манчестър Сити

Семеньо вече е играч на Манчестър Сити

  • 9 яну 2026 | 11:09
  • 11853
  • 18