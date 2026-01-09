Шиникова приключи на сингъл и на двойки в Найроби

Изабелла Шиникова приключи участието си на турнира по тенис на клей в Найроби (Кения) с награден фонд 30 000 долара. Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ отпадна на четвъртфиналите на сингъл и полуфиналите в надпреварата на двойки.

Поставената под номер 1 в схемата на сингъл българка отстъпи в оспорван двубой на представителката на домакините Анжела Окутой с 5:7, 6:4, 2:6. Срещата продължи 2:32 часа.

Шиникова започна силно и поведе с 3:0 в първия сет, но допусна обрат до 3:5. Българката успя да изравни при 5:5, но загуби следващите два гейма и отстъпи с 5:7. Във втората част тя отново започна силно, взе аванс с 4:0 и без проблеми изравни сетовете. В решителния трети сет националката изостана рано с 1:5 и загуби с 2:6.

Преди този мач българката записа три поредни победи, като беше загубила само един сет.

В надпреварата на двойки Шиникова и Лъсюе Сяо (Китай), поставени под номер 4, отпаднаха на полуфиналите след поражение от вторите в схемата Алиса Реге (Франция) и Юней Жън (Китай) с 3:6, 4:6 за 71 минути игра.

Шиникова и Сяо допуснаха обрат от 3:1 до 3:6 в първия сет, а във втория загубиха два поредни гейма след 4:4, а с това и мача.