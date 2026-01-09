Полша победи Австралия и е последният полуфиналист на "Юнайтед Къп"

Отборът на Полша стана последният полуфиналист на турнира по тенис за смесени отбори "Юнайтед Къп", като на полуфинала се наложи над тима на домакините от Австралия с 2-1 в Сидни. Така поляците ще играят за място на финала срещу САЩ в събота, а преди това ще се проведе първият полуфинал между тимовете на Швейцария и Белгия.

Последният четвъртфинал от турнира за националните отбори се реши от двубой на двойки, в който Катаржина Кава и Ян Желински се наложиха над Сторм Хънтър и Джон-Патрик Смит от Австралия с 6:4, 6:0.

В началото на деня световната номер 2 Ига Швьонтек, за която "Юнайтед Къп" е единственият турнир за подготовка преди Откритото първенство на Австралия (18 януари - 1 февруари), се наложи с лекота над Мая Джойнт - 6:1, 6:1 за по-малко от час на корта.

Най-добрият австралиец Алекс Де Минор обаче изравни резултата, след като надигра завърналия се след дълга контузия Хуберт Хуркач с 6:4, 4:6, 6:4.

По всяка вероятно Ига Швьонтек ще се изправи в полуфиналния мач срещу световната номер 4 Коко Гоф, а Хуберт Хуркач трябва да играя срещу Тейлър Фриц преди срещата на двойки, която отново може да се окаже решаваща в случай на равенство.

Първият полуфинал между Белгия и Швейцария, който ще започне рано сутринта в 10:30 часа (или малко след полунощ българско време), бе придвижен с половин час по-рано заради високите температури, които се очакват в събота в Сидни, обявиха организаторите.