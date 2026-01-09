Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Полша победи Австралия и е последният полуфиналист на "Юнайтед Къп"

Полша победи Австралия и е последният полуфиналист на "Юнайтед Къп"

  • 9 яну 2026 | 16:05
  • 278
  • 0
Полша победи Австралия и е последният полуфиналист на "Юнайтед Къп"

Отборът на Полша стана последният полуфиналист на турнира по тенис за смесени отбори "Юнайтед Къп", като на полуфинала се наложи над тима на домакините от Австралия с 2-1 в Сидни. Така поляците ще играят за място на финала срещу САЩ в събота, а преди това ще се проведе първият полуфинал между тимовете на Швейцария и Белгия.

Последният четвъртфинал от турнира за националните отбори се реши от двубой на двойки, в който Катаржина Кава и Ян Желински се наложиха над Сторм Хънтър и Джон-Патрик Смит от Австралия с 6:4, 6:0. 

В началото на деня световната номер 2 Ига Швьонтек, за която "Юнайтед Къп" е единственият турнир за подготовка преди Откритото първенство на Австралия (18 януари - 1 февруари), се наложи с лекота над Мая Джойнт - 6:1, 6:1 за по-малко от час на корта.

Най-добрият австралиец Алекс Де Минор обаче изравни резултата, след като надигра завърналия се след дълга контузия Хуберт Хуркач с 6:4, 4:6, 6:4.

По всяка вероятно Ига Швьонтек ще се изправи в полуфиналния мач срещу световната номер 4 Коко Гоф, а Хуберт Хуркач трябва да играя срещу Тейлър Фриц преди срещата на двойки, която отново може да се окаже решаваща в случай на равенство.

Първият полуфинал между Белгия и Швейцария, който ще започне рано сутринта в 10:30 часа (или малко след полунощ българско време), бе придвижен с половин час по-рано заради високите температури, които се очакват в събота в Сидни, обявиха организаторите.

Следвай ни:

Още от Тенис

Алкарас и Синер си поделят почти 5 милиона за демо мач в Корея

Алкарас и Синер си поделят почти 5 милиона за демо мач в Корея

  • 9 яну 2026 | 13:52
  • 455
  • 0
Свитолина е полуфиналистка в Окланд

Свитолина е полуфиналистка в Окланд

  • 9 яну 2026 | 12:45
  • 514
  • 0
Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

  • 9 яну 2026 | 12:23
  • 10902
  • 38
Най-скандално смешният професионален дебют в тениса

Най-скандално смешният професионален дебют в тениса

  • 9 яну 2026 | 12:03
  • 5301
  • 0
Вяра, търпение и труд: възраждането на Хуберт Хуркач

Вяра, търпение и труд: възраждането на Хуберт Хуркач

  • 9 яну 2026 | 11:19
  • 2299
  • 0
Ник Кирьос няма да играе на сингъл на Australian Open

Ник Кирьос няма да играе на сингъл на Australian Open

  • 9 яну 2026 | 10:12
  • 1011
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Боримиров каза за селекцията и отсече: Левски е изряден, очакваме удари под кръста

Боримиров каза за селекцията и отсече: Левски е изряден, очакваме удари под кръста

  • 9 яну 2026 | 15:08
  • 8380
  • 22
Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

  • 9 яну 2026 | 13:20
  • 14465
  • 18
Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

  • 9 яну 2026 | 09:08
  • 18992
  • 10
Атанас Караиванов разкри колко пари ще вземат отборите от солидарните плащания

Атанас Караиванов разкри колко пари ще вземат отборите от солидарните плащания

  • 9 яну 2026 | 13:26
  • 4878
  • 8
Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

  • 9 яну 2026 | 12:23
  • 10902
  • 38
Семеньо вече е играч на Манчестър Сити

Семеньо вече е играч на Манчестър Сити

  • 9 яну 2026 | 11:09
  • 9890
  • 13