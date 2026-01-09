Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Свитолина е полуфиналистка в Окланд

Свитолина е полуфиналистка в Окланд

  • 9 яну 2026 | 12:45
  • 233
  • 0
Свитолина е полуфиналистка в Окланд

Поставената под номер 1 Елина Свитолина (Украйна) достигна до полуфиналите на турнира по тенис на твърда настилка в Окланд (Нова Зеландия) с награден фонд 283 347 долара.

Финалистката в надпреварата от 2024 година надигра Сонай Картал (Великобритания) с 6:4, 6:7(2), 7:6(5) в оспорван мач, продължил два часа и 35 минути.

Свитолина успя да надделее в първия сет, в който бяха разменени общо пет брейка. Във втората част Картал спечели тайбрека с три минипробива, но в решаващия сет украинката измъкна победата, пробивайки при 6:4 точки, затваряйки двубоя на свой сервис.

В следващия кръг Елина Свитолина ще се изправи срещу поставената под номер 3 Ива Йович (САЩ), която отстрани квалификантката София Костулас (Белгия) с 6:2, 7:6(6).

Синюй Ван (Китай) също ще играе на полуфиналите в Окланд, след като победи Франческа Джоунс с 6:4, 4:3 и отказване на британката. В сблъсъка за достигане до финалния мач опонентка на китайката ще бъде Александра Иала (Филипини), която спечели без затруднения мача си срещу Магда Линете (Полша) с 6:3, 6:2.

