Най-скандално смешният професионален дебют в тениса

  • 9 яну 2026 | 12:03
Организаторите на турнира по тенис на клей от веригата на Международната федерация ITF в Найроби (Кения) публикуваха изявление, в което признават, че са допуснали грешка, като са предоставили „уайлд кард“ на състезателка, която сякаш за пръв път стъпваше на корта.

Хаджар Абделкадер (Египет) загуби с 0:6, 0:6 срещу номер 1026 в света Лорена Шедел (Германия) за 37 минути в първия кръг на надпреварата с награден фонд 30 хиляди долара. Египтянката спечели само три точки в цялата среща и допусна 20 двойни грешки.

21-годишната аматьорка изглеждаше комично на корта с отиграванията си, като не беше много запозната и с основните правила в тениса и се наложи опонентката ѝ да я насочва към правилната страна на полето. Клиповете от мача с нейно участие бързо се разпространиха в социалните медии и много фенове на тениса го нарекоха „най-лошия професионален дебют“.

Домакините на надпреварата от Tennis Kenya заявиха, че Абделкадер е получила покана в последния момент, за да се запълни схемата на турнира, след като друга състезателка се е отказала от участие. Решението е било взето на базата на информация, която самата египтянка е предоставила.

„Гледайки назад, тази „уайлд кард“ не трябваше да бъде давана. Федерацията си взе поука от тази случка и ще направи така, че в бъдеще да не се случва подобно нещо пак“, написаха организаторите, цитирани от агенция „Ройтерс“.

Египетската тенис федерация се разграничи от случката, заявявайки, че Абделкадер дори не е в техния списък с играчи, а ръководният орган по тенис на страната не е имал роля при номинацията ѝ за участие в турнира в Найроби.

