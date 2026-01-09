Най-скандално смешният професионален дебют в тениса

Организаторите на турнира по тенис на клей от веригата на Международната федерация ITF в Найроби (Кения) публикуваха изявление, в което признават, че са допуснали грешка, като са предоставили „уайлд кард“ на състезателка, която сякаш за пръв път стъпваше на корта.

Хаджар Абделкадер (Египет) загуби с 0:6, 0:6 срещу номер 1026 в света Лорена Шедел (Германия) за 37 минути в първия кръг на надпреварата с награден фонд 30 хиляди долара. Египтянката спечели само три точки в цялата среща и допусна 20 двойни грешки.

21-годишната аматьорка изглеждаше комично на корта с отиграванията си, като не беше много запозната и с основните правила в тениса и се наложи опонентката ѝ да я насочва към правилната страна на полето. Клиповете от мача с нейно участие бързо се разпространиха в социалните медии и много фенове на тениса го нарекоха „най-лошия професионален дебют“.

Egyptian wildcard Hajar Abdelkader drew attention after winning only three points and recording 20 double faults in her 'International Tennis Federation W35' first round match against Germany’s Lorena Schaedel in Nairobi, Kenya. pic.twitter.com/yIzwiMoSjZ — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 8, 2026

Домакините на надпреварата от Tennis Kenya заявиха, че Абделкадер е получила покана в последния момент, за да се запълни схемата на турнира, след като друга състезателка се е отказала от участие. Решението е било взето на базата на информация, която самата египтянка е предоставила.

„Гледайки назад, тази „уайлд кард“ не трябваше да бъде давана. Федерацията си взе поука от тази случка и ще направи така, че в бъдеще да не се случва подобно нещо пак“, написаха организаторите, цитирани от агенция „Ройтерс“.

Египетската тенис федерация се разграничи от случката, заявявайки, че Абделкадер дори не е в техния списък с играчи, а ръководният орган по тенис на страната не е имал роля при номинацията ѝ за участие в турнира в Найроби.