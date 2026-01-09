Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Ник Кирьос няма да играе на сингъл на Australian Open

Ник Кирьос няма да играе на сингъл на Australian Open

  • 9 яну 2026 | 10:12
  • 172
  • 0
Местният любимец Ник Кирьос ще пропусне турнира на сингъл на тазгодишното Открито първенство на Австралия. Той не се чувства готов за дългия формат 3 от 5 сета в надпреварата по единично и затова ще се концентрира върху турнира на двойки.

“След добри разговори с Тенис Австралия, взех решението да се фокусирам върху двойките за тазгодишния Australian Open. Вече съм здрав и съм обратно на корта, но петсетовите мачове са съвсем различно нещо. За тях все още не съм готов. Този турнир означава всичко за мен, но бих предпочел да дам мястото си на някой, който е готов да използва своя момент. Завръщането ми е дълъг процес и се надявам да бъда готов догодина. Ще се видим на корта“, написа в Инстаграм Кирьос, който преди няколко месеца говореше за край на на кариерата, но впоследствие настъпи внезапно подобрение на дългогодишната му контузия в коляното.

Финалистът от “Уимбълдън” се смъкна до 652-ро място в световната ранглиста, след като изигра само шест мача за три години поради поредица от травми на китката и коляното.

Кирьос ще играе на двойки мъже със сънародника си Танаси Кокинакис.

