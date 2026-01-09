Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Валерия Гърневска е на 1/4-финал в Истанбул

Валерия Гърневска е на 1/4-финал в Истанбул

  • 9 яну 2026 | 09:18
  • 306
  • 0
Валерия Гърневска е на 1/4-финал в Истанбул

Валерия Гърневска се класира за четвъртфиналите на сингъл при девойките на турнира от категория J100 на ITF в Истанбул (Турция).

Поставената под №3 в схемата Гърневска победи убедително с 6:1, 6:2 Лейла Шахмурадова (Русия). Това е трета поредна победа за Валерия на турнира, без да загуби сет.

За място на полуфиналите Гърневска ще играе срещу шестата поставена Анна Баздерова (Русия).

Александра Рангелова загуби в третия кръг на сингъл с 6:7(2), 1:6 от четвъртата в схемата Татяна Головина (Русия).

Българското участие на сингъл при юношите приключи в третия кръг. Калоян Шиков отстъпи със 7:6(4), 3:6, 3:6 от Кузей Керембайрак (Турция), а квалификантът Браян Димов загуби с 0:6, 4:6 от петия в схемата Иван Дорохов (Русия).

Следвай ни:

Още от Тенис

Иван Иванов с победа в Манакор

Иван Иванов с победа в Манакор

  • 8 яну 2026 | 17:09
  • 1469
  • 0
Белгия срази Чехия по пътя към полуфиналите в Юнайтед къп

Белгия срази Чехия по пътя към полуфиналите в Юнайтед къп

  • 8 яну 2026 | 16:38
  • 508
  • 0
Сабаленка и Рибакина продължават в Бризбън, №3 в света Анисимова отпадна

Сабаленка и Рибакина продължават в Бризбън, №3 в света Анисимова отпадна

  • 8 яну 2026 | 16:38
  • 768
  • 0
Янаки Милев достигна полуфиналите на двойки в Анталия

Янаки Милев достигна полуфиналите на двойки в Анталия

  • 8 яну 2026 | 16:12
  • 402
  • 0
Колиньон: Беше чест да играя срещу велик шампион като Григор

Колиньон: Беше чест да играя срещу велик шампион като Григор

  • 8 яну 2026 | 15:52
  • 9203
  • 6
Лидия Енчева влезе в топ 8 в Хургада

Лидия Енчева влезе в топ 8 в Хургада

  • 8 яну 2026 | 15:36
  • 605
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

  • 9 яну 2026 | 09:08
  • 5947
  • 5
Левски прави Майкон №1 по заплата?

Левски прави Майкон №1 по заплата?

  • 9 яну 2026 | 09:12
  • 5044
  • 6
Арсенал и Ливърпул не приличаха на лидер и шампион в постно дерби

Арсенал и Ливърпул не приличаха на лидер и шампион в постно дерби

  • 8 яну 2026 | 23:57
  • 38824
  • 139
Реал Мадрид сломи Атлетико и ще играе финал срещу Барселона

Реал Мадрид сломи Атлетико и ще играе финал срещу Барселона

  • 8 яну 2026 | 22:57
  • 43098
  • 121
ПСЖ вдигна и Суперкупата на Франция след драма с дузпи срещу Марсилия

ПСЖ вдигна и Суперкупата на Франция след драма с дузпи срещу Марсилия

  • 8 яну 2026 | 22:08
  • 25635
  • 20
Пропусната дузпа в края донесе ново реми между Милан и Дженоа на “Джузепе Меаца”

Пропусната дузпа в края донесе ново реми между Милан и Дженоа на “Джузепе Меаца”

  • 8 яну 2026 | 23:48
  • 17682
  • 20