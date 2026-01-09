Валерия Гърневска е на 1/4-финал в Истанбул

Валерия Гърневска се класира за четвъртфиналите на сингъл при девойките на турнира от категория J100 на ITF в Истанбул (Турция).

Поставената под №3 в схемата Гърневска победи убедително с 6:1, 6:2 Лейла Шахмурадова (Русия). Това е трета поредна победа за Валерия на турнира, без да загуби сет.

За място на полуфиналите Гърневска ще играе срещу шестата поставена Анна Баздерова (Русия).

Александра Рангелова загуби в третия кръг на сингъл с 6:7(2), 1:6 от четвъртата в схемата Татяна Головина (Русия).

Българското участие на сингъл при юношите приключи в третия кръг. Калоян Шиков отстъпи със 7:6(4), 3:6, 3:6 от Кузей Керембайрак (Турция), а квалификантът Браян Димов загуби с 0:6, 4:6 от петия в схемата Иван Дорохов (Русия).