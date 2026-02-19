Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Илиян Радулов и Янаки Милев са четвъртфиналисти на сингъл в Анталия

Илиян Радулов и Янаки Милев са четвъртфиналисти на сингъл в Анталия

  • 19 фев 2026 | 14:59
  • 470
  • 0
Илиян Радулов и Янаки Милев са четвъртфиналисти на сингъл в Анталия

Националите на България за Купа „Дейвис" Илиян Радулов и Янаки Милев се класираха за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара.

Радулов се наложи с 6:4, 6:3 над поставения под №5 руснак Андрей Чепелев. Срещата продължи 1 час и 45 минути.

20-годишният българин започна силно и поведе с 2:0 в първия сет. Той допусна обрат до 2:3, но при 4:4 спечели два поредни гейма и затвори частта при 6:4. Във втория сет Радулов изоставаше с 3:4, но реализира серия от три поредни гейма и стигна до крайния успех.

В спор за място на полуфиналите Радулов ще се изправи срещу победителя от двубоя между Джаникола Мизази (Италия) и Антони Фабр (Франция).

Янаки Милев също записа победа във втория кръг, след като се наложи с 6:4, 6:4 срещу словака Андрей Мартин. Двубоят продължи 1 час и 44 минути.

21-годишният Милев поведе с 4:1 по пътя към успеха в първия сет. Във втората част българинът спечели три поредни гейма – от 0:1 до 3:1 – и запази преднината си до крайното 6:4.

На четвъртфиналите Милев ще играе срещу поставения под №3 Чезар Крецу (Румъния).

