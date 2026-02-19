Рууд и Коболи достигнаха топ 8 в Делрей Бийч

Поставеният под номер две Каспер Рууд се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на клей в Делрей Бийч, Калифорния от сериите АТР 250 с награден фонд от 700 хиляди долара.

27-годишният норвежец отстрани представителя на домакините Маркос Хирон с 4:6, 7:6(6), 6:4 за два часа и 22 минути. Американецът започна силно и проби противника си при 2:2, което му достигна, за да спечели първия сет. Във втория Рууд успя да спечели едва след тайбрек, а в решаващия сет проби още при първия гейм. До края и двамата спечелиха подаванията си и норвежецът затвори срещата на свой сервис.

Gotta love it 😊@CasperRuud98 defeats Giron in 3 tight sets in his debut outing in Delray Beach!#DBOpen pic.twitter.com/LBh1IpFHhe — Tennis TV (@TennisTV) February 19, 2026

На четвъртфиналите Рууд ще се изправи срещу Себастиан Корда (САЩ), който преодоля сънародника си Алекс Микелсен с 6:3, 7:6(6).

Sebastian Korda saves 4 set points in a rollercoaster encounter against Michelsen to reach the quarterfinals in Delray Beach!#DBOpen pic.twitter.com/5Oq0Y7mdUx — Tennis TV (@TennisTV) February 19, 2026

Третият в схемата Флавио Коболи (Италия) елиминира Теранс Атман (Франция) със 7:5, 6:4 за час и 41 минути игра.

Forza Flavio ⚜️@cobollifla secures victory in his opening match of the week, defeating Atmane 7-5 6-4 in Delray Beach!#DBOpen pic.twitter.com/s654f1EW90 — Tennis TV (@TennisTV) February 18, 2026

След мача италианецът демонстрира пред камерата новата си татуировка - на Хълк, който е един от супергероите на "Марвел Комикс".

Flavio Cobolli debuting his fresh HULK tattoo in Delray Beach 😎#DBOpen pic.twitter.com/J2Cm4yFW3o — Tennis TV (@TennisTV) February 18, 2026

В четвъртфиналната фаза съперник на Коболи ще бъде квалификантът Колман Вон (Хонконг), който победи Брандън Накашима (САЩ) с 6:4, 7:6(4).

21-year-old Coleman Wong reaches his 2nd tour-level quarterfinal with a big win over Nakashima in Delray Beach!#DBOpen pic.twitter.com/tRRusEnAhv — Tennis TV (@TennisTV) February 18, 2026