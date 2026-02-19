Популярни
Донски е 1/4-финалист на двойки на "Чаланджър" в Индия, Кузманов отпадна

Донски е 1/4-финалист на двойки на "Чаланджър" в Индия, Кузманов отпадна

Националът на България за “Купа Дейвис" Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на твърди кортове от сериите „Чалънджър 75" в Ню Делхи (Индия) с награден фонд 107 000 евро.

Българинът и Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 1 в схемата, победиха Франсис Алкантара (Филипини) и Кортни Джон Лок (Зимбабве)  с 6:2, 6:3. Срещата продължи 59 минути.

Донски и Бантия реализираха два пробива по пътя към успеха в първия сет, а във втората част поведоха с 4:2 и след още един пробив затвориха мача при 6:3.

На четвъртфиналите те ще се изправят срещу представителите на домакините Дивидж Шаран и Каран Сингх, които елиминираха българина Димитър Кузманов и Денис Евсеев (Казахстан) със 7:6(5), 6:4.

Кузманов пък отпадна и на сингъл. В мач от втория кръг 32-годишният българин отстъпи с 4:6, 3:6 на поставения под номер 8 в схемата Рио Ногучи (Япония). Двубоят продължи 1 час и 37 минути.

Пловдивчанинът изостана с 0:4 в началото на първия сет, успя да намали изоставането си до 2:4, но загуби следващите два гейма за 2:6. Във втората част той допусна два пробива и след 3:6 отпадна от надпреварата на сингъл. Все пак той заработи 6 точки за световната ранглиста при мъжете.

