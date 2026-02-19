Виктория Томова отпадна на четвъртфиналите на двойки в Оейраш

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WТА 125 в Оейраш (Португалия) с награден фонд 115 хиляди долара.

30-годишната българка и Карол Моне (Франция) отстъпиха на американките Аяна Акли и Фиона Кроули с 0:6, 3:6 за 48 минути.

Представителките на САЩ взеха първия сет за 16 минути без да загубят гейм. Във втората част Томова и Моне започнаха с пробив още при първия сервис на съперничките си, но американките го върнаха, за да изравнят при 2:2. Последва нов брейк, с който Акли и Кроули поведоха с 4:2, след което и от двете страни дойде по един пробив, но впоследствие американките спечелиха два поредни гейма, за да затворят срещата в своя полза.

Томова продължава участието си в турнира на сингъл с двубой от четвъртфиналите срещу Сузан Ламенс (Нидерландия) утре.