Григор тренира в Акапулко с новия си треньор

  • 19 фев 2026 | 11:06
Григор тренира в Акапулко с новия си треньор

Григор Димитров вече е в GNP Arena в Акапулко и тренира за Откритото първенство на Мексико по тенис. Турнирът от категорията АТР 500 започва идния понеделник, но най-добрият български тенисист пристигна в града няколко дни по-рано, за да се аклиматизира.

С него е и новият му треньор Давид Налбандиян. Аржентинецът, който в активната си кариера достигна до №3 в света, игра финал на “Уимбълдън” през 2022 година и спечели финалния “Мастърс Къп” през 2025 година, се присъедини към щаба на Григор наскоро. Двамата вече започнаха съвместната си работа и именно в Акапулко Налбандиян ще направи официален дебют като негов треньор.

Сред специалистите, с които работи Димитров, остава и белгиецът Ксавие Малис, когото 34-годишният хасковлия привлече в екипа си в последните дни на миналата година.

Давид Налбандиян се отказа от професионалния тенис през 2013 година и се пробва в различни рали шампионати преди да се насочи към треньорската професия.

Григор Димитров ще играе за седми път на турнира в Акапулко. Той е шампион в него за 2014 година, а последното му участие бе през 2022-ра. Сегашното издание се очертава като много силно. Водач на схемата е 4-тият в световната ранглиста Александър Зверев, а сред останалите участници са Алекс де Минор (№6), Бен Шелтън (№9), Каспер Рууд (№13), Алехандро Давидович Фокина (№16) и други.

Алкарас и Синер вече са четвъртфиналисти в Доха

Каратанчева ще играе на четвъртфиналите на двойки в Мидланд

Българският тандем на 1/4-финалите в Монастир

Две българки достигнаха до четвъртфиналите на двойки в Монастир

Рибакина се отказа и прати "щастлива губеща" на 1/4-финал в Дубай

Виктория Томова е на 1/4-финал на WTA 125 в Португалия

Епизод "пореден"! Лудогорец срещу добре познатия Ференцварош в битка за Европа

ЦСКА и Левски ще играят в понеделник

Ден 13 на Милано - Кортина 2026: ще бъдат раздадени 7 комплекта медали

ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

Лудогорец пребори снега, отлични условия на "Хювефарма Арена" за мача с Ференцварош

Скандал в съблекалните! Алегри скочи на Фабрегас: Ти си дете и идиот!

