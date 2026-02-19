Григор тренира в Акапулко с новия си треньор

Григор Димитров вече е в GNP Arena в Акапулко и тренира за Откритото първенство на Мексико по тенис. Турнирът от категорията АТР 500 започва идния понеделник, но най-добрият български тенисист пристигна в града няколко дни по-рано, за да се аклиматизира.

С него е и новият му треньор Давид Налбандиян. Аржентинецът, който в активната си кариера достигна до №3 в света, игра финал на “Уимбълдън” през 2022 година и спечели финалния “Мастърс Къп” през 2025 година, се присъедини към щаба на Григор наскоро. Двамата вече започнаха съвместната си работа и именно в Акапулко Налбандиян ще направи официален дебют като негов треньор.

Сред специалистите, с които работи Димитров, остава и белгиецът Ксавие Малис, когото 34-годишният хасковлия привлече в екипа си в последните дни на миналата година.

Давид Налбандиян се отказа от професионалния тенис през 2013 година и се пробва в различни рали шампионати преди да се насочи към треньорската професия.

Григор Димитров ще играе за седми път на турнира в Акапулко. Той е шампион в него за 2014 година, а последното му участие бе през 2022-ра. Сегашното издание се очертава като много силно. Водач на схемата е 4-тият в световната ранглиста Александър Зверев, а сред останалите участници са Алекс де Минор (№6), Бен Шелтън (№9), Каспер Рууд (№13), Алехандро Давидович Фокина (№16) и други.