Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Бублик с нова победа в Хонконг

Бублик с нова победа в Хонконг

  • 8 яну 2026 | 15:07
  • 363
  • 0
Бублик с нова победа в Хонконг

Поставеният в схемата под номер 2 Александър Бублик от Казахстан се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Хонконг АТР 250 на твърди кортове с награден фонд 700 хиляди долара.

Бублик се наложи над нидерландеца Ботик ван Зандсхулп с 6:3, 6:3 за час и десет минути игра, като направи един пробив в първия и два във втория гейм.  В битка за място на полуфиналите той ще срещне китаеца Цзюнчън Шан, който изненадващо се наложи над италианеца Лоренцо Сонего с 6:3, 6:4.

Играещият под неутрален флаг руснак Карен Хачанов загуби от американеца Майкъл Мо след два тайбрека - 6:7 (2), 6:7 (4). В първия сет нямаше пробиви, а във втория двамата си размениха по едно пробивана на сервиса на съперника, за да стигнат до тайбрек. Майкъл Мо ще срещне в следващия кръг сънародника си Маркос Хирон, който се наложи над шампиона от Хонконг от миналата година Александър Мюлер от Франция с 6:4, 7:6 (4).

От другата част на схемата продължават най-високо поставените Лоренцо Музети от Италия и руснакът Андрей Рубльов.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Свитолина се класира за четвъртфиналите в Окланд

Свитолина се класира за четвъртфиналите в Окланд

  • 8 яну 2026 | 13:51
  • 370
  • 0
Финалистка на Australian Open се отказва от участие в Мелбърн

Финалистка на Australian Open се отказва от участие в Мелбърн

  • 8 яну 2026 | 13:34
  • 824
  • 1
Сабаленка пропуска турнири, за да намали риска от контузии

Сабаленка пропуска турнири, за да намали риска от контузии

  • 8 яну 2026 | 13:27
  • 450
  • 0
Глушкова се класира на 1/4-финалите в Анталия

Глушкова се класира на 1/4-финалите в Анталия

  • 8 яну 2026 | 13:24
  • 281
  • 0
Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

  • 8 яну 2026 | 12:27
  • 26060
  • 110
Клаудио Пистолези: Раздялата на Фереро с Алкарас не е толкова шокираща

Клаудио Пистолези: Раздялата на Фереро с Алкарас не е толкова шокираща

  • 7 яну 2026 | 20:11
  • 1992
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

  • 8 яну 2026 | 14:14
  • 16765
  • 59
ЦСКА 1948 взима голова машина, таранът е преминал и през ПСЖ

ЦСКА 1948 взима голова машина, таранът е преминал и през ПСЖ

  • 8 яну 2026 | 16:22
  • 3291
  • 4
Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

  • 8 яну 2026 | 12:27
  • 26060
  • 110
Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

  • 8 яну 2026 | 16:13
  • 6258
  • 7
ЦСКА и Лудогорец набелязаха един и същи централен нападател

ЦСКА и Лудогорец набелязаха един и същи централен нападател

  • 8 яну 2026 | 11:32
  • 19135
  • 21
Официално: Спартак (Варна) привлече Димо Кръстев от Фиорентина

Официално: Спартак (Варна) привлече Димо Кръстев от Фиорентина

  • 8 яну 2026 | 14:53
  • 5077
  • 8