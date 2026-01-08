Бублик с нова победа в Хонконг

Поставеният в схемата под номер 2 Александър Бублик от Казахстан се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Хонконг АТР 250 на твърди кортове с награден фонд 700 хиляди долара.

Бублик се наложи над нидерландеца Ботик ван Зандсхулп с 6:3, 6:3 за час и десет минути игра, като направи един пробив в първия и два във втория гейм. В битка за място на полуфиналите той ще срещне китаеца Цзюнчън Шан, който изненадващо се наложи над италианеца Лоренцо Сонего с 6:3, 6:4.

Играещият под неутрален флаг руснак Карен Хачанов загуби от американеца Майкъл Мо след два тайбрека - 6:7 (2), 6:7 (4). В първия сет нямаше пробиви, а във втория двамата си размениха по едно пробивана на сервиса на съперника, за да стигнат до тайбрек. Майкъл Мо ще срещне в следващия кръг сънародника си Маркос Хирон, който се наложи над шампиона от Хонконг от миналата година Александър Мюлер от Франция с 6:4, 7:6 (4).

От другата част на схемата продължават най-високо поставените Лоренцо Музети от Италия и руснакът Андрей Рубльов.

Снимки: Imago