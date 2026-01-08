Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Шиникова с нови победи в Найроби

Шиникова с нови победи в Найроби

  • 8 яну 2026 | 14:51
  • 376
  • 0
Шиникова с нови победи в Найроби

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Изабелла Шиникова се класира за четвъртфиналите на сингъл и за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Найроби (Кения) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под номер 1 Шиникова се справи във втория кръг с Мандегар Фарзами (Иран) след 99 минути на корта. 32-годишната софиянка взе първия сет след ключов пробив в седмия гейм, а във втората част реализира единствен брейк за 5:4, след което затвори категорично мача при собствено подаване.

Във втория си мач за деня от надпреварата на двойки българката и Лъсюе Сяо (Китай), четвърти в схемата, победиха само за 53 минути Неира Санон (Франция) и Анук Вандевелде (Белгия) с 6:3, 6:2 и за място на финала ще играят утре срещу номер 2 Алиса Реге (Франция) и Юней Жън (Китай).

Следвай ни:

Още от Тенис

Свитолина се класира за четвъртфиналите в Окланд

Свитолина се класира за четвъртфиналите в Окланд

  • 8 яну 2026 | 13:51
  • 370
  • 0
Финалистка на Australian Open се отказва от участие в Мелбърн

Финалистка на Australian Open се отказва от участие в Мелбърн

  • 8 яну 2026 | 13:34
  • 824
  • 1
Сабаленка пропуска турнири, за да намали риска от контузии

Сабаленка пропуска турнири, за да намали риска от контузии

  • 8 яну 2026 | 13:27
  • 450
  • 0
Глушкова се класира на 1/4-финалите в Анталия

Глушкова се класира на 1/4-финалите в Анталия

  • 8 яну 2026 | 13:24
  • 281
  • 0
Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

  • 8 яну 2026 | 12:27
  • 26044
  • 110
Клаудио Пистолези: Раздялата на Фереро с Алкарас не е толкова шокираща

Клаудио Пистолези: Раздялата на Фереро с Алкарас не е толкова шокираща

  • 7 яну 2026 | 20:11
  • 1992
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

  • 8 яну 2026 | 14:14
  • 16731
  • 59
ЦСКА 1948 взима голова машина, таранът е преминал и през ПСЖ

ЦСКА 1948 взима голова машина, таранът е преминал и през ПСЖ

  • 8 яну 2026 | 16:22
  • 3245
  • 4
Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

  • 8 яну 2026 | 12:27
  • 26044
  • 110
Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

  • 8 яну 2026 | 16:13
  • 6251
  • 7
ЦСКА и Лудогорец набелязаха един и същи централен нападател

ЦСКА и Лудогорец набелязаха един и същи централен нападател

  • 8 яну 2026 | 11:32
  • 19125
  • 21
Официално: Спартак (Варна) привлече Димо Кръстев от Фиорентина

Официално: Спартак (Варна) привлече Димо Кръстев от Фиорентина

  • 8 яну 2026 | 14:53
  • 5066
  • 8