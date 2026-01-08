Шиникова с нови победи в Найроби

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Изабелла Шиникова се класира за четвъртфиналите на сингъл и за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Найроби (Кения) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под номер 1 Шиникова се справи във втория кръг с Мандегар Фарзами (Иран) след 99 минути на корта. 32-годишната софиянка взе първия сет след ключов пробив в седмия гейм, а във втората част реализира единствен брейк за 5:4, след което затвори категорично мача при собствено подаване.

Във втория си мач за деня от надпреварата на двойки българката и Лъсюе Сяо (Китай), четвърти в схемата, победиха само за 53 минути Неира Санон (Франция) и Анук Вандевелде (Белгия) с 6:3, 6:2 и за място на финала ще играят утре срещу номер 2 Алиса Реге (Франция) и Юней Жън (Китай).