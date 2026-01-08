Популярни
Свитолина се класира за четвъртфиналите в Окланд

  • 8 яну 2026 | 13:51
  • 230
  • 0
Поставената под номер 1 Елина Свитолина се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърда настилка в Окланд (Нова Зеландия) с награден фонд 283 347 долара.

Украинката, вицешампионка в надпреварата през 2024 година, преодоля съпротивата на играещата с „уайлд кард“ Кейти Боултър (Великобритания), побеждавайки я със 7:5, 6:4 за малко над два часа. Условията на централния корт в новозеландския град бяха ветровити и двете състезателки изпитваха трудности. Общо девет пробива бяха реализирани в срещата, а 13-ата в света Свитолина триумфира при третия си мачбол.

„Кейти е страхотен боец и затова очаквах труден мач. Тя удря топката много добре, както направи днес, а мачът не беше лесен за нас заради вятъра“, заяви Свитолина в интервю след двубоя, цитирана от АП.

Тя спечели няколко тежки разигравания, за да реализира ключов брейк късно в първата част и да спечели сета. Във втория Свитолина проби в третия гейм, но съперничката ѝ веднага върна пробива. Украинката отново проби в осмия гейм за 5:3, а след това и двете загубиха подаванията си, с което Свитолина се поздрави с втори успех за 2026 година.

„Беше много важно за мен да се боря за всяка точка и да намеря пътя към победата. Доволна съм от начина, по който мога да се справям в такива трудни мачове“, каза 31-годишната тенисистка от Украйна.

През миналия сезон Елина Свитолина прекрати участието си още през септември, за да се фокусира върху психическото си здраве.

„Борбеният ми дух се върна. Бих казала, че е приятно да се чувствам освежена и отново гладна за успехи, да работя усилено и да се справям с такива трудни моменти. Периодът на почивка в края на сезона ми помогна да намеря отново духа, който имам толкова години“, добави украинката.

В следващия кръг Свитолина ще се изправи срещу друга британка в лицето на Сонай Картал, която се справи с Ела Зайдел (Германия) с 6:3, 6:1 за малко над час игра.

В друг мач от втория кръг четвъртата поставена Александра Иала (Филипини) победи Петра Марчинко (Хърватия) с 6:0, 6:2 за час и две минути. В четвъртфиналната фаза филипинката ще срещне поставената под номер 5 Магда Линете (Полша), която надви Елизабета Кочарето (Италия) със 7:5, 2:6, 6:3 за два часа и половина на корта в най-оспорваната среща от деня.

Снимки: Imago

