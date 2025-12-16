Популярни
Българската федерация по борба награждава най-добрите си състезатели за 2025 г.
  2. ЦСКА II
ЦСКА II прави зимен лагер в Сандански

  • 16 дек 2025 | 11:07
  • 209
  • 0
Дублиращият отбор на ЦСКА ще проведе зимен подготвителен лагер в Сандански, научи "Тема Спорт". Тимът на Валентин Илиев зимува на пета позиция във Втора лига с актив от 29 точки в 18 мача. Любопитно е, че "червените" ще подновят шампионата именно с гостуване на Вихрен (Сандански) в уикенда на 14-15 февруари.

Зимните контроли на ЦСКА II вече са уредени и ще бъдат обявени в близките дни. Очаква се треньорът на представителния отбор Христо Янев да вземе някои от младите футболисти на подготвителния лагер в Турция и те ще пропуснат тренировките в Сандански. Със сигурност за Анталия ще замине вратарят Даниел Николов, който бе привлечен през лятото от Дунав (Русе) и вече е трети избор под рамката на ЦСКА. Той измести от тази роля опитния Марин Орлинов, с когото са съотборници в дубъла.

