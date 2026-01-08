Финалистка на Australian Open се отказва от участие в Мелбърн

Китайската тенисистка Чинуен Женг, която е финалистка от Откритото първенство на Австралия през 2024 година, обяви, че няма да участва в първия турнир от Големия шлем за сезона, който започва на 18 януари в Мелбърн, тъй като смята, че формата й не е достатъчно добра, предаде АФП.

„След дълго обмисляне в моя екип и след лекарска препоръка, реших да се оттегля от Откритото първенство на Австралия 2026“, написа в профила си в Инстаграм азиатката, която е под номер 24 в света. Китайката загуби във втория кръг в Мелбърн преди година.

Женг, която е олимпийска шампионка от Париж 2024, претърпя операция на десния лакът през миналия юли, след като отпадна още в първия кръг на „Уимбълдън“. Тя се върна в игра в края на септември на турнира WTA 1000 в Пекин. Тя обаче бе принудена да се оттегли в третия кръг, като констатира, че се е върнала преждевременно.

„Въпреки че възстановяването ми върви добре, играчите трябва да са в отлична форма за участията си в Големия шлем. В настоящия момент състоянието ми не е оптимално“, написа още китайката, която загуби финала в Мелбърн от Арина Сабаленка (Беларус) през 2024-а.