Сабаленка пропуска турнири, за да намали риска от контузии

Владо Николов гост в "Block Out"
  • 8 яну 2026 | 13:27
  • 308
  • 0
Водачката в световната ранглиста по тенис Арина Сабаленка (Беларус) планира да пропусне турнири и през тази година, вместо да рискува здравето си през „лудия“ сезон, въпреки че знае, че вероятно ще бъде санкционирана за това от WТА.

Водещите състезателки са задължени да участват ежегодно във всичките четири турнира от Големия шлем, в 10 надпревари от категория WТА 1000 и в шест турнира от категория WТА 500 според правилата на Женската тенис асоциация, като наказанията за отсъствие без уважителна причина от здравословен характер варират от отнемане на точки до финансови глоби.

През 2025 година Сабаленка участва само в три турнира от категория WТА 500 – в Бризбън на твърда настилка, Щутгарт на клей и в Берлин на трева, което я прави една от няколкото топ тенисистки, в това число и номер 2 в света Ига Швьонтек (Полша), които бяха лишени от точки за ранглистата.

Попитана дали ще промени плановете си за новата кампания, шампионката от Големия шлем отговори: „Сезонът определено е луд и това не е добре за никоя от нас с оглед на множеството контузии, които получават играчите... Правилата крият доста рискове с тези задължителни турнири, но аз все пак ще пропусна няколко, за да предпазя тялото си, защото през миналата кампания имах много трудности. Въпреки че резултатите ми бяха доста постоянни, на някои турнири играех със здравословни проблеми или бях изключително изтощена от прекомерното натоварване. Този сезон ще се опитаме да го управляваме малко по-добре, въпреки че ще ме глобят в края на годината.“, каза беларускинята след днешната си победа над румънката Сорана Кърстя с 6:3, 6:3, с която се класира за четвъртфиналите на надпреварата в Бризбейн, където тя защитава титлата си.

„Но не е лесно да го направиш. Не можеш да си позволиш да пропускаш турнири от категория 1000. Наистина е сложно и затова мисля, че е лудост това, което правят. Смятам, че от WТА следват само собствените си интереси, а не се интересуват как да ни защитят.“, допълни Сабаленка.

Професионалните вериги на АТP при мъжете и на WТА при жените станаха обект на критики заради дългите си сезони от 11 месеца, а този проблем беше повдигнат отново по време на „Азиатския тур“ в края на миналата година, когато контузиите зачестиха.

През септември от WТА заявиха за „Ройтерс“, че благосъстоянието на състезателките е основен приоритет и че са взети предвид мненията относно календара както чрез съвета на играчите, така и чрез техните представители в Борда на централата, за да се подобри структурата и да се увеличат възнагражденията.

